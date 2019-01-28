Мэр Саратова уволил чиновницу из‐за уборки снега учителями

13:06

Начальник отдела образования администрации Октябрьского района в Саратове был уволен, также объявлен выговор ее руководителю и директору школы № 95 после случая с уборкой снега преподавателями. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Учителя вышли на субботник, чтобы убрать сугробы, появившиеся после обрушившегося на Саратов 24 января снегопада. Кадры их работы попали в соцсети и вызвали общественный резонанс.

«В ходе разбирательств была установлено, что руководством учебного заведения и профильными чиновниками районной администрации были приняты самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы», — сказано в сообщении мэрии Саратова.

Ранее начальник пресс-службы ведомства Татьяна Плющева сообщила РИА «Новости», что сотрудники школы № 95 убирал снег, потому что дворники не могли быстро справиться с большим объемом работы.

По словам Плющевой, учителя работали не более часа. Тем не менее глава Саратова Михаил Исаев был возмущен сложившейся ситуацией.

«По итогам проверки уволена начальник отдела образования администрации Октябрьского района, объявлены выговоры заместителю главы администрации Октябрьского района по социальной сфере и директору школы № 95», — отмечено в сообщении.

Исаев заявил, что произошедшее будет уроком как для руководства учебных заведений, так и для чиновников.

Между тем на саратовском портале «Лица губернии» опубликовано обращение учителей школы № 95 к министру образования Саратовской области Ирине Седовой.

«Учителя 95-й школы совершенно добровольно вышли на субботник по расчистке снега. Администрация школы нас не вынуждала этого делать. В этот день у нас по погодным условиям отменили занятия, и тогда у коллектива и родилась идея помочь городу и родной школе», — написали преподаватели.

Они добавили, что в субботнике принимали участие те, кому позволяло здоровье и кто не возражал против этого. Работники школы добавили, что при необходимости опять готовы выйти на субботник.