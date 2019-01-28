]]> ]]>
Главная В России Новости

Мэр Саратова уволил чиновницу из‐за уборки снега учителями

13:06 28.01.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
Материалы по теме:

Начальник отдела образования администрации Октябрьского района в Саратове был уволен, также объявлен выговор ее руководителю и директору школы № 95 после случая с уборкой снега преподавателями. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Учителя вышли на субботник, чтобы убрать сугробы, появившиеся после обрушившегося на Саратов 24 января снегопада. Кадры их работы попали в соцсети и вызвали общественный резонанс.

«В ходе разбирательств была установлено, что руководством учебного заведения и профильными чиновниками районной администрации были приняты самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы», — сказано в сообщении мэрии Саратова.

Ранее начальник пресс-службы ведомства Татьяна Плющева сообщила РИА «Новости», что сотрудники школы № 95 убирал снег, потому что дворники не могли быстро справиться с большим объемом работы.

По словам Плющевой, учителя работали не более часа. Тем не менее глава Саратова Михаил Исаев был возмущен сложившейся ситуацией.

«По итогам проверки уволена начальник отдела образования администрации Октябрьского района, объявлены выговоры заместителю главы администрации Октябрьского района по социальной сфере и директору школы № 95», — отмечено в сообщении.

Исаев заявил, что произошедшее будет уроком как для руководства учебных заведений, так и для чиновников.

Между тем на саратовском портале «Лица губернии» опубликовано обращение учителей школы № 95 к министру образования Саратовской области Ирине Седовой.

«Учителя 95-й школы совершенно добровольно вышли на субботник по расчистке снега. Администрация школы нас не вынуждала этого делать. В этот день у нас по погодным условиям отменили занятия, и тогда у коллектива и родилась идея помочь городу и родной школе», — написали преподаватели.

Они добавили, что в субботнике принимали участие те, кому позволяло здоровье и кто не возражал против этого. Работники школы добавили, что при необходимости опять готовы выйти на субботник.

Темы: Россия, Саратов, Отставки и назначения в российской политике, Образование в России, Российские школьники
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.01.2019, 21:04
Гость: такс

Ответ из прокуратуры Да ваш председатель ТСЖ забирал всю зарплату дворников себе Но пострадавших нет и дела нет Лопату вам в руки на всю оставшуюся жизнь а на даче вы и так обязаны вычистить снег на въезде на участок
28.01.2019, 21:00
Гость: такс

Точно если учесть к тому же что зарплата дворников уже кем надо потрачена
28.01.2019, 20:58
Гость: такс

Теперь выгнали там же на уборку учеников
Все комментарии (23)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.