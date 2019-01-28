В города Сибирского региона поступили массовые сообщения о минировании

06:50

Оперативные службы проверяют сообщения о минировании административных зданий, в том числе школ и детских садов, на территории города Кемерово, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники информации.

"Получены сигналы о минировании школ и детских садов, больниц и нескольких административных зданий во всех районах города Кемерово. Все сигналы проверяют оперативные службы и правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что неизвестные сообщали о минировании жилых домов, проводятся эвакуации населения.

К 10 утра (06:00 мск) было получено еще около 20 сигналов, звонившие сообщают о минировании зданий районных администраций, хосписа, городской больницы N3 и других социальных объектов.

Похожая ситуация наблюдается в Хакасии, Алтайском крае и Омске. "В настоящее время поступает множество звонков о якобы заложенных взрывных устройствах в школах и больницах. Оперативные службы работают, проводятся эвакуации объектов, после чего помещения будут проверены", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что та же самая ситуация на прошлой неделе была в нескольких регионах Сибири и Дальнего Востока, граждан просят сохранять спокойствие и не распространять слухи.