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Россиянам предложили зарабатывать до 60 тыс. руб в год на продаже данных

11:33 28.01.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил поправки в законодательство РФ, которые разрешат россиянам продавать свои личные данные. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст документа.

ФРИИ отмечает, что закон «Об информации» не определяет однозначно, кому принадлежат персональные данные. Из-за этого некоторые компании продают их без согласия пользователей; другие же опасаются ими торговать, что сдерживает развитие легального рынка.

Авторы поправок предлагают ввести понятие «деперсонализированные данные» и разрешить их свободный оборот. По задумке ФРИИ, бизнес сможет покупать у россиян их данные для определенной цели и на определенный срок. При этом гражданин сможет выбрать, согласен ли он на обработку своих данных.

ФРИИ заявляет, что за счет продажи данных о себе россияне смогут зарабатывать по 15-60 тысяч рублей в год. Но опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что эта оценка завышена. Сам законопроект, по их мнению, составлен в пользу компаний, хранящих большой объем персональных данных, и недостаточно надежно защищает конфиденциальность пользователей.

Про то, что ФРИИ готовит законопроект о продаже персональных данных бизнес-структурам, стало известно в декабре 2017 года. Оценка дохода, который россияне смогут получить от этого, тогда не озвучивалась.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Интернет в России
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Комментарии читателей
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28.01.2019, 20:24
Гость: ФЗ 152

Совсем оборзели.
28.01.2019, 16:49
Гость: Сбор и продажа личных данных.

Во-первых: тебе будут тебе весь день названивать впаривать тебе кредиты, услуги и прочую фигню которой ты можешь заинтересоваться.
Во-вторых: блуждая по интернету ты будешь встречать только такие новости, которые сделают тебя лояльным существующему режиму.
В третьих: перед выборами ты будешь получать только такую информацию, что сам, по доброй воле проголосешь за выбранного не тобой кандидата.
В четвёртых: к тебе будет применена стртегия кнута и пряника: при "правильном" твоём поведении будешь получать подачки в виде льгот, скидок, акций, повышения по службе и прочих ништяков, а при "неправильном" - лишишься работы, дома, не сможешь создать семью, жизнь твою подпортят основательно.
Карочи: сбор и распространение персональных данных это путь в цифровое рабство, где ты весь как на ладони вплоть до каждого твоего прыщика, где все твои биоданные, способности, мысли, увлечения, поступки, грешки, запои, загулы будут храниться в цифровом сейфе и будут твоими кандалами на всю оставшуюся жизнь! Это наше будущее! Сопротивление бесполезно! Увы!
28.01.2019, 16:35
Гость: действительно,

если уж яйцеклетки и сперму воруют, то что уж там какие то циферки с буковками
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