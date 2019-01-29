]]> ]]>
Главная Недвижимость Новости

Россиян предложили штрафовать за отказ ставить счетчик газа

06:55 29.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный внес в Госдуму предложения о поправках в Административный кодекс, разрешающих штрафовать потребителей за отказ ставить счетчики газа.

Таким образом, пишет РИА Новости,  от ответственности освобождаются компании, в частности "Газпром".

Депутат напомнил, что до 2012 года все потребители газа в России должны были поставить счетчики, и если этого не произошло, то ответственность лежала на поставщике. По словам депутата, в указанный срок не были установлены 1,2 миллиона счетчиков. На данный момент компании поставили 800 тысяч счетчиков, остальные поставить не смогли, "потому что потребитель не допустил их к установке".

Парламентарий рассказал, что "Газпрому" уже дважды продлевали сроки установки счетчиков, но ситуация не изменилась. При этом правительство поручило создать систему социального учета по газовым счетчикам. Завальный считает, что рано или поздно это позволит "решить проблему неплатежей, в том числе по Кавказу".

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Газпром
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.01.2019, 15:00
Гость: Мастер

Смотря какие счетчики, какого уровня и каких производителей. Лучший вариант - СМАРТ-счетчики. Всё равно без них никак.
29.01.2019, 14:15
Гость: ВВВ

Счётчики газа - лишнее звено его утечки! Мало вам взрывов? Ещё хотите?
29.01.2019, 13:56
Гость: Мастер

Установка индивидуальных газовых счетчиков потребителям должна производиться за счет Межрегионгаза и региональных компаний. Тогда и спрос с потребителей будет подконтролен и из-за должников не будут страдать добросовестные потребители. Для этого нужно изменить систему распределения в многоквартирных домах. Лучший вариант прокладки газа через подъезды с межэтажным вертикальным стояком и распределением над входной дверью в квартиры до кухни. Там же на этажах устанавливать индивидуальные, на каждую квартиру счетчики. При этом блокировать старые стояки проходящие вертикально через квартиры.
Все комментарии (17)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.