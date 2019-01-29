Похищенная картина Куинджи получила повреждения

14:33

Полотно кисти Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», украденное из Третьяковской галереи в воскресенье, 27 января, получило ряд незначительных повреждений. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента музеев Министерства культуры Владислава Кононова.

По его словам, на картине эксперты обнаружили свежие потертости, которые специалисты смогут устранить в ближайшее время.

«По предварительной оценке, есть незначительный ущерб в виде потертостей, причиненный преступником при варварской транспортировке картины», — заявил Кононов.

Картину «Ай-Петри. Крым» украли из Третьяковской галереи вечером в воскресенье при большом скоплении посетителей. Злоумышленник снял полотно со стены и унес с собой. Задержать подозреваемого удалось только на следующий день в селе Заречье Московской области. Им оказался 32-летний Денис Чуприков.

На допросе мужчина перед камерой заявил, что он законопослушный гражданин России и никаких краж не совершал. Однако до этого он указал оперативникам точное местонахождение украденного произведения искусства.

Вскоре мать задержанного заявила, что ее сын смертельно болен, а о его деянии она ничего не знала.