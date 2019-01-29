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Похищенная картина Куинджи получила повреждения

14:33 29.01.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Полотно кисти Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», украденное из Третьяковской галереи в воскресенье, 27 января, получило ряд незначительных повреждений. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента музеев Министерства культуры Владислава Кононова.

По его словам, на картине эксперты обнаружили свежие потертости, которые специалисты смогут устранить в ближайшее время.

«По предварительной оценке, есть незначительный ущерб в виде потертостей, причиненный преступником при варварской транспортировке картины», — заявил Кононов.

Картину «Ай-Петри. Крым» украли из Третьяковской галереи вечером в воскресенье при большом скоплении посетителей. Злоумышленник снял полотно со стены и унес с собой. Задержать подозреваемого удалось только на следующий день в селе Заречье Московской области. Им оказался 32-летний Денис Чуприков.

На допросе мужчина перед камерой заявил, что он законопослушный гражданин России и никаких краж не совершал. Однако до этого он указал оперативникам точное местонахождение украденного произведения искусства.

Вскоре мать задержанного заявила, что ее сын смертельно болен, а о его деянии она ничего не знала.

Темы: Происшествия, Искусство и культура, Культура и искусство в России, Музеи в России
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Комментарии читателей
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29.01.2019, 16:20
Гость: Григорий

Никакой он не псих-он самозанятый. Таких самозанятых миллионы.Ну и начинают заниматься кто что придумает. Этот ворует картины ,другие угоняют самолет в афганистан. Творчество самозанятых будет нарастать т.к. чтото же делать надо.
29.01.2019, 16:00
Гость: Владимир

ВСЁ НОРМАЛЬНО - ВОРА ПОЙМАЛИ И КАРТИНУ НАШЛИ !
Головотяпство и безответственность - ЗАШКАЛИВАЮТ !
Воры не боятся воровать, охрана не боится НЕ охранять, руководители не боятся НЕ руководить, а народ не боится иметь ТАКИХ воров, сторожей и начальников ... .
Итог будет закономерный - ОПЯТЬ (уже в десятый раз !) профукаем Россию ... .
А КСТАТИ:
Данная картина - редкая ДРЯНЬ ... .
Почему - то все (кроме меня !) уверены что мастер всегда мастерит только мастерски - НЕТ ! Даже Пушкин честно признался что частенько "рукописи продаёт" - то есть для творит для денег.
29.01.2019, 14:41
Гость: Юляша

Этот мужик явный псих,но с картиной он обращался бережно и явно разумно.
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