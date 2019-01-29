Минюст привел примеры «вынужденной коррупции» чиновников

21:10

Минюст России объяснил, какие «обстоятельства непреодолимой силы» могут сделать невозможным исполнение требований антикоррупционного законодательства.

Ранее стало известно, что чиновников могут перестать наказывать за «вынужденную коррупцию». Соответствующие поправки в закон «О противодействии коррупции» готовит Минюст совместно с Минтрудом, МВД, при участии Генпрокуратуры и Следственного комитета России.

К антикоррупционным требованиям, в частности, относятся предоставление деклараций о доходах чиновника и его семьи, предоставление информации о степени родства для предотвращения конфликта интересов и уведомление о случаях склонения к коррупции.

Как объяснили в Минюсте, не всегда имеется возможность урегулировать конфликт в отношении лиц, которые работают в моногородах, закрытых административно-территориальных образованиях и отдельных районах Крайнего Севера с немногочисленным населением.

Также, по данным ведомства, бывшие члены семьи госслужащего не всегда соглашаются представить сведения о доходах и расходах. Кроме того, бывает, что чиновник нарушает антикоррупционный закон из-за долгой и тяжелой болезни, пишут «Известия».

Ранее в январе президент Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что цифровизация является единственным способом борьбы с коррупцией в России. По его словам, только «прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, <…> когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом», позволит ликвидировать коррупцию.