Минюст привел примеры «вынужденной коррупции» чиновников
Минюст России объяснил, какие «обстоятельства непреодолимой силы» могут сделать невозможным исполнение требований антикоррупционного законодательства.
Ранее стало известно, что чиновников могут перестать наказывать за «вынужденную коррупцию». Соответствующие поправки в закон «О противодействии коррупции» готовит Минюст совместно с Минтрудом, МВД, при участии Генпрокуратуры и Следственного комитета России.
К антикоррупционным требованиям, в частности, относятся предоставление деклараций о доходах чиновника и его семьи, предоставление информации о степени родства для предотвращения конфликта интересов и уведомление о случаях склонения к коррупции.
Как объяснили в Минюсте, не всегда имеется возможность урегулировать конфликт в отношении лиц, которые работают в моногородах, закрытых административно-территориальных образованиях и отдельных районах Крайнего Севера с немногочисленным населением.
Также, по данным ведомства, бывшие члены семьи госслужащего не всегда соглашаются представить сведения о доходах и расходах. Кроме того, бывает, что чиновник нарушает антикоррупционный закон из-за долгой и тяжелой болезни, пишут «Известия».
Ранее в январе президент Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что цифровизация является единственным способом борьбы с коррупцией в России. По его словам, только «прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, <…> когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом», позволит ликвидировать коррупцию.