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Минюст привел примеры «вынужденной коррупции» чиновников

21:10 29.01.2019
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
Здание Минюста © KM.RU, Илья Шабардин
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Минюст России объяснил, какие «обстоятельства непреодолимой силы» могут сделать невозможным исполнение требований антикоррупционного законодательства.

Ранее стало известно, что чиновников могут перестать наказывать за «вынужденную коррупцию». Соответствующие поправки в закон «О противодействии коррупции» готовит Минюст совместно с Минтрудом, МВД, при участии Генпрокуратуры и Следственного комитета России.

К антикоррупционным требованиям, в частности, относятся предоставление деклараций о доходах чиновника и его семьи, предоставление информации о степени родства для предотвращения конфликта интересов и уведомление о случаях склонения к коррупции.

Как объяснили в Минюсте, не всегда имеется возможность урегулировать конфликт в отношении лиц, которые работают в моногородах, закрытых административно-территориальных образованиях и отдельных районах Крайнего Севера с немногочисленным населением.

Также, по данным ведомства, бывшие члены семьи госслужащего не всегда соглашаются представить сведения о доходах и расходах. Кроме того, бывает, что чиновник нарушает антикоррупционный закон из-за долгой и тяжелой болезни, пишут «Известия».

Ранее в январе президент Сбербанка Герман Греф высказал мнение, что цифровизация является единственным способом борьбы с коррупцией в России. По его словам, только «прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, <…> когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом», позволит ликвидировать коррупцию. 

Темы: Борьба с коррупцией в России, Министерство юстиции РФ
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Комментарии читателей
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30.01.2019, 00:46
Гость: Зоя

Ах, бедные чиновники! Они вынуждены воровать!
Вот не хотят, а долг требует - Своруй!
И Восьмую заповедь Божию, "Не укради", таким образом, Минюст отменяет.
Вот это да!!!
29.01.2019, 23:51
Гость: Даже в армии

можно не выполнять преступный приказ. Какие форс-мажоры мешают чиновникам минюста соблюдать законы?
29.01.2019, 23:32
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Даж не знаю чё и сказать! Такой лихой ход в начале борьбы за чистоту кланов и такой отскок в процессе. Может сразу всех посадить...и пусть оттуда работают. Не?
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