Абэ назвал условия размещения баз США на Курилах

19:16

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заверил, что в случае передачи Россией части Курильских островов Японии размещение на них военных баз США будет возможно только при согласии Токио, сообщило РИА «Новости». От подробных комментариев Абэ отказался, чтобы не ухудшить отношения с Москвой.

«Несмотря на то, что, согласно Договору о безопасности между США и Японией, военные США имеют право использовать земли и мощности на территории Японии, правительство Японии должно дать согласие на то, где именно будут размещены базы», — заявил Абэ.

Мирный договор между Россией и Японией после Второй мировой войны до сих пор остается неподписанным. Причиной разногласий между Москвой и Токио стали острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

В России полагают, что эти земли вошли в состав СССР по итогам войны, которые пересмотру не подлежат. В Японии эти территории считают оккупированными Москвой.