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Абэ назвал условия размещения баз США на Курилах

19:16 29.01.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заверил, что в случае передачи Россией части Курильских островов Японии размещение на них военных баз США будет возможно только при согласии Токио, сообщило РИА «Новости». От подробных комментариев Абэ отказался, чтобы не ухудшить отношения с Москвой.

«Несмотря на то, что, согласно Договору о безопасности между США и Японией, военные США имеют право использовать земли и мощности на территории Японии, правительство Японии должно дать согласие на то, где именно будут размещены базы», — заявил Абэ.

Мирный договор между Россией и Японией после Второй мировой войны до сих пор остается неподписанным. Причиной разногласий между Москвой и Токио стали острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

В России полагают, что эти земли вошли в состав СССР по итогам войны, которые пересмотру не подлежат. В Японии эти территории считают оккупированными Москвой.

Темы: Курильские острова, Япония, Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии
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Комментарии читателей
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30.01.2019, 00:25
Гость: Хмы

Микадо Абэ сначала острова как следует отнанкакинит, а потом пиндосам кинет.
30.01.2019, 00:02
Гость: Гы-гы- что за бред или как всегда исказили

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заверил, что в случае передачи Россией части Курильских островов Японии размещение на них военных баз США будет возможно только при согласии Токио, сообщило РИА «Новости».

Читать полностью: http://www.km.ru/v-rossii/2019/01/29/problema-kurilskikh-ostrovov-v-otnosheniyakh-rossii-i-yaponii/840313-abe-nazval-

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Это чего надо накуриться чтобы писать подобное ?

ВВП с самого начала сказал японцам что речь об островах может быть только в случае прекращения сотрудничества Японии с США.
Ну когда американцы уберут свои базы из Японии., которые там понаставлены.
А этого не будут никогда

А тут пишут об американских базах на Курилах.
Сталина на вас нет!
29.01.2019, 23:41
Гость: БолтаетПотому,

что не доверяет партнеру.
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