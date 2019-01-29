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Задержан вице-губернатор Ленинградской области Олег Коваль

11:45 29.01.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Заместитель председателя правительства Ленинградской области по ЖКХ и энергетике Олег Коваль задержан в рамках дела, связанного с его работой в структурах «Газпрома». Подробности дела пока неизвестны.

Коваль был задержан у себя дома, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу правительства региона. Газета «Деловой Петербург» со ссылкой на источник сообщила, что Коваля задержали для опроса утром 29 января в рабочем кабинете. В правительстве официально сообщили, что вице-губернатор находится в отпуске.

В управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области не подтвердили задержание чиновника.

В правительстве Ленинградской области проходят обыски, сообщает 47news, ссылаясь на источник. В них участвуют оперативники службы экономической безопасности управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Олег Коваль не ответил на звонки журналистов. В компании «Газпром» пока не комментировали его задержание.

Темы: Ленинградская область, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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29.01.2019, 20:21
Гость: Александр1

Уверен,что если хорошенько покопаться в сегодняшних делишках данного персонажа,эдак лет на 10 можно накопать...
29.01.2019, 20:13
Гость: Кое-кто не "задержан" до сих пор...

А что в 90-ых творил экс-"чекист"?
Дружок Собчака разве более "чист"?
"Царька" ли "честнее" была махинация?
Что служит "отмазкой"?.. - его "коронация"?
29.01.2019, 17:53
Гость: ВВВ

Как может быть нормальным лжец и подлец!
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