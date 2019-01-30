В аэропортах тестируют кабины самостоятельного паспортного контроля граждан

11:02

В российских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, пишет газета «Известия».

В частности, подобные кабины уже работают в аэропорту Шереметьево (по одной в терминале Е и D), а также готовятся к установке в Домодедово и Внуково.

На текущий момент данной услугой могут воспользоваться только граждане России, прибывающие в страну или вылетающие из нее, если у них нет ограниченных возможностей передвижения. Система сделает фото пассажира, отсканирует отпечатки пальцев и сверит полученную информацию с данными биометрического паспорта.

Отмечается, что подобный автоматизированный контроль ускорит процедуру прохождения границы и разгрузит сотрудников погранслужбы. Однако сроки введения подобной системы в массовую эксплуатацию пока не называются.

В мире подобные системы автоматического контроля действуют в аэропорту Хитроу (Лондон, Великобритания), Схиполе (Амстердам, Нидерланды), аэропортах Германии.