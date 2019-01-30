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В аэропортах тестируют кабины самостоятельного паспортного контроля граждан

11:02 30.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В российских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, пишет газета «Известия».

В частности, подобные кабины уже работают в аэропорту Шереметьево (по одной в терминале Е и D), а также готовятся к установке в Домодедово и Внуково.

На текущий момент данной услугой могут воспользоваться только граждане России, прибывающие в страну или вылетающие из нее, если у них нет ограниченных возможностей передвижения. Система сделает фото пассажира, отсканирует отпечатки пальцев и сверит полученную информацию с данными биометрического паспорта.

Отмечается, что подобный автоматизированный контроль ускорит процедуру прохождения границы и разгрузит сотрудников погранслужбы. Однако сроки введения подобной системы в массовую эксплуатацию пока не называются.

В мире подобные системы автоматического контроля действуют в аэропорту Хитроу (Лондон, Великобритания), Схиполе (Амстердам, Нидерланды), аэропортах Германии. 

Темы: Аэропорт Домодедово, Аэропорт Шереметьево, Аэропорты и аэровокзалы в России
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Комментарии читателей
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30.01.2019, 18:03
Гость: Питон

Уже несколько лет действуют подобные системы за границей и можешь выбирать идти на паспортный контроль и отвечать на разные дурацкие вопросы типа какого ражна ты к нам приперся и не собираешься ли остаться навсегда в нашем Евросоюзе или идешь к автомату. Прилетаешь, сканируешь таможенную декларацию и паспорт в развернутом виде, получаешь квиток и на выход. Дальше фасе контроль, если у таможни подозрения не вызываешь не пьяный, не в сланцах зимой и носки одного цвета и не с полосатой сумкой челнока полной бухла или сигарет спокойно идешь дальше получаешь багаж и выходишь из аэропорта и дальше по своим делам, без шума и пыли. Прилетающих и вылетающих на Украину проверяют с особым радушием дополнительно погранцы с собаками и всех поголовно, прямо у трапа самолета, как гестаповцы в фильмах про войну видимо своих видят, сразу видно очень любят вас в ЕС. Если у таможни вызовешь подозрения им твоя русская морда не понравиться то отводят на полный досмотр с полным шмоном всех вещей и устраивают допрос с пристрастием, если найдут что-то запрещенное или не задекларированное то заставят платить штраф в размере стоимости найденного в евро и занесут в черный список, та же самая взятка только не в карман таможеннику а официально через кассу и отпускают, вот что значит цивилизация.
30.01.2019, 17:18
Гость: Вот именно

Потому что это противозаконно. На каком основании какая-то машина проверяeт пальцы и куда эти пальцы потом идут?
30.01.2019, 15:25
Гость: Крошка Цахес

Во многих аэропортах в мире уже действуют такие системы. Но отчепятков там не берут.
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