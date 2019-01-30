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В Минобороны отметили высокий интерес девушек к службе в армии

08:29 30.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Многие россиянки интересуются поступлением на военную службу и огорчаются, что не по всем военным специальностям разрешено служить девушкам. Об этом рассказала газете "Красная звезда" начальник управления Минобороны РФ по работе с обращениями граждан Наталья Белоусова.

По словам Белоусовой, в год в адрес руководящего состава Минобороны поступает более 100 тысяч обращений, из которых лишь 4,5% писем не относятся к компетенции ведомства, 76% требуют тех или иных разъяснений, 11% составляют общие предложения в области обороны, совершенствования вооружения и военной техники и 9% – жалобы.

Отмечается, что чаще всего граждане обращаются с вопросами по поступлению.

"Свыше 12% составляют вопросы, которые касаются поступления на военную службу по контракту или по призыву. Молодые люди хотят служить! А сколько среди них девушек! Девушки даже возмущаются, что не по всем военным учетным специальностям разрешено служить представителям женского пола", - отметила она.

Белоусова также рассказала о большом интересе к получению военного образования, как довузовского, так и высшего. Кроме того, россияне очень интересуются, особенно в преддверии Дня Победы, акцией "Бессмертный полк". Они также часто задают вопросы о боевом пути своих родных. "Вопросы к военным архивам составляют около 13%", - подчеркнула Белоусова.

Темы: Армия и обороноспособность России
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Комментарии читателей
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30.01.2019, 13:06
Гость: Loud Voice

Я вот думаю проще все. В стране нет работы нормальной, особенно для женщин. Кем работать - бухгалтером, продавцом в магазине, медсестрой на 10 300? Может, уж лучше в армию? Там и зп. поболее и льготы и кругом мужиков дополна.
30.01.2019, 13:02
Гость: юродивый ради

Ученые занимающиеся квантовой механикой заметили неподдельный интерес шимпанзе к определенным разделам математики и высшей тригонометрии . Научно объяснить феномен труднёхонько .Как и дающему жизнь желание убивать.
30.01.2019, 11:38
Гость: buslaif

Несколько примеров из практики прохождения действительной службы женщинами.
Приехала в один из дальних гарнизонов девушка- лейтенант. В окрУге,кроме нескольких официанток из офицерской столовой, ни души.И это на несколько тыс. мужиков.Через год вышла замуж, через 9 месяцев после замужества родила, потом второго. Нет лейтенанта.В армию она так и не вернулась.
Передислоцировали часть в Чечню, где велись боевые действия.Женщины поувольнялись,т.к. мужья тоже туда убыли,детей не на кого оставить.
Когда в Сирию пришла очередь отправлять медперсонал госпиталя, женщины-военнослужащие на какие только ухищрения не шли,чтобы туда не попасть.Пришлось особо ретивых увольнять.
Вот и вся служба.
Запретить в законодательном порядке женщинам служить в армии. У нас для этого вполне достаточно мужчин.
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