В Минобороны отметили высокий интерес девушек к службе в армии

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Многие россиянки интересуются поступлением на военную службу и огорчаются, что не по всем военным специальностям разрешено служить девушкам. Об этом рассказала газете "Красная звезда" начальник управления Минобороны РФ по работе с обращениями граждан Наталья Белоусова.

По словам Белоусовой, в год в адрес руководящего состава Минобороны поступает более 100 тысяч обращений, из которых лишь 4,5% писем не относятся к компетенции ведомства, 76% требуют тех или иных разъяснений, 11% составляют общие предложения в области обороны, совершенствования вооружения и военной техники и 9% – жалобы.

Отмечается, что чаще всего граждане обращаются с вопросами по поступлению.

"Свыше 12% составляют вопросы, которые касаются поступления на военную службу по контракту или по призыву. Молодые люди хотят служить! А сколько среди них девушек! Девушки даже возмущаются, что не по всем военным учетным специальностям разрешено служить представителям женского пола", - отметила она.

Белоусова также рассказала о большом интересе к получению военного образования, как довузовского, так и высшего. Кроме того, россияне очень интересуются, особенно в преддверии Дня Победы, акцией "Бессмертный полк". Они также часто задают вопросы о боевом пути своих родных. "Вопросы к военным архивам составляют около 13%", - подчеркнула Белоусова.