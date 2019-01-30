С момента введения санкций из России ушли 1300 немецких компаний

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За пять лет, прошедшие после введения санкций, с российского рынка ушли около 1300 компаний с немецким капиталом. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле.

Он подчеркнул, что еще около 4700 немецких компаний продолжают работать в России, включая «главных, решающих игроков».

Бюхеле не исключил, что в случае дальнейшего ужесточения санкций число немецких компаний, работающих в России, может еще сократиться. «Но лично я не ожидаю, что значительное число компаний покинет страну», — сказал он.

Первые санкции США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны ввели в отношении России весной 2014 года из-за присоединения Крыма и роли РФ в украинском кризисе. Санкции — как персональные, так и секторальные — несколько раз ужесточались.

В 2018 году США и Евросоюз заявляли, что не исключают новых санкций в отношении России, в том числе из-за подозрений во вмешательстве РФ в американские президентские выборы и из-за отравления Скрипалей, в причастности к которому подозревают российские спецслужбы.