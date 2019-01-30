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С момента введения санкций из России ушли 1300 немецких компаний

12:53 30.01.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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За пять лет, прошедшие после введения санкций, с российского рынка ушли около 1300 компаний с немецким капиталом. Об этом заявил в интервью «Интерфаксу» председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле.

Он подчеркнул, что еще около 4700 немецких компаний продолжают работать в России, включая «главных, решающих игроков».

Бюхеле не исключил, что в случае дальнейшего ужесточения санкций число немецких компаний, работающих в России, может еще сократиться. «Но лично я не ожидаю, что значительное число компаний покинет страну», — сказал он.

Первые санкции США, Евросоюз и присоединившиеся к ним страны ввели в отношении России весной 2014 года из-за присоединения Крыма и роли РФ в украинском кризисе. Санкции — как персональные, так и секторальные — несколько раз ужесточались.

В 2018 году США и Евросоюз заявляли, что не исключают новых санкций в отношении России, в том числе из-за подозрений во вмешательстве РФ в американские президентские выборы и из-за отравления Скрипалей, в причастности к которому подозревают российские спецслужбы.

Темы: Бизнес и предпринимательство в России, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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30.01.2019, 19:18
Гость: ура!

Ну и хорошо,пусть немцы уходят из России.Трамп давай ещё. Не нужны нам немецкие кампании.
30.01.2019, 18:57
Гость: Это

не есть плохо, так как освободились ниши для местного бизнеса.
30.01.2019, 18:49
Гость: Иван простак

Уходя уходи. Тот же Симменс, грозно метавший молнии по поводу турбин в Крыму, снял претензии и строит заводы в России. Проще кота от валерьянки отогнать.
Все комментарии (7)
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