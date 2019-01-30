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«По-русски не понимаю»: как брали сенатора в Совфеде

18:07 30.01.2019

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков на допросе потребовал переводчика из-за незнания русского языка

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в зале пленарных заседаний 30 января. Ему предъявили обвинение по трем статьям, включая убийство. Когда зачитывалось постановление о задержании, Арашуков пытался покинуть зал заседаний, но его остановили. А на допросе потребовал переводчика, аргументировав тем, что не владеет русским языком в достаточной мере.


Рауф Арашуков
Источник: Рауф Арашуков/Telegram

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о задержании в зале пленарных заседаний сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. Его подозревают в причастности к убийствам, но полномочий могут лишить только по его заявлению, либо по решению суда.

«Палата не снимает полномочия. В соответствии с действующим законодательством господин Арашуков либо сам должен написать заявление, либо, когда завершится расследование этого уголовного дела, дело будет передано в суд, и если будет принято решение о его осуждении, то автоматически сенатор теряет статус сенатора и прекращает свою деятельность», — сказала  Матвиенко.

По ее словам, представление Генпрокуратуры о снятии неприкосновенности с сенатора поступило в Совфед в среду утром,

после чего в соответствии с регламентом палаты были проведены все необходимые процедуры. «При поступлении представления о лишении неприкосновенности мы обязаны рассмотреть на ближайшем заседании, поэтому вопрос был внесен дополнительно в повестку дня», — отметила спикер СФ.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, выступая на заседании, огласил представление и предложил принять решение, «которое членами Совета Федерации было принято», уточнила она. Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что на заседании присутствовал и руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и его заместитель, курирующий это уголовное дело.

«Предъявлены серьезнейшие обвинения. Дальше следственные органы будут вести это уголовное дело. У господина Арашукова есть право, если он так считает, доказывать свою невиновность, взять адвоката. Но это уже его личное дело», — пояснила Матвиенко.

Она обратила внимание, что события, по которым сенатору предъявили обвинение, происходили до того, как его наделили полномочиями члена Совета Федерации от исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики, передает ФАН.

«Кого назначать в Совет Федерации, кого направлять — это ответственность субъектов федерации, губернатора и законодательного собрания. Очевидно, эта информация была неизвестна. Я могу только предположить», — пояснила спикер.

Она подтвердила, что Арашуков пытался покинуть зал заседаний, когда зачитывалось представление о его задержании.

«Он пытался, действительно, так и было, он пытался подняться наверх и уйти с заседания. Я сказала ему, чтобы он сел на место, потому что по действующим правилам, регламенту он имел право выступить и дать свои пояснения», — сказала Матвиенко. Впрочем, по словам спикера, вернувшись на место, сенатор отказался как-либо вообще комментировать ситуацию.

Рауфа Арашукова подозревают в причастности к убийству заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова, советника президента республики Фраля Шебзухова и другим преступлениям. На данный момент также известно о задержании отца сенатора по подозрению в причастности к организованной группе.

Сенатору предъявили обвинения по трем статьям: участие преступном сообществе, убийство и давление на свидетеля.

«В ходе допроса в качестве обвиняемого сенатор заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему обеспечен», — сообщили в СК.

Сенатор Совфеда Сергей Цеков сообщил Инфореактору, что подобная ситуация уже вторая в его политической карьере. Он подчеркнул, что неприкасаемых перед судом быть не должно.

«Я не являюсь представителем прокуратуры и СК, однако то, что прозвучало, свидетельствует о том, что Арашукова обвиняют в серьезных преступлениях. Соответственно, в связи с этим поступил запрос о снятии с него сенаторской неприкосновенности. Члены Совета Федерации проголосовали, и я в том числе, за снятие неприкосновенности с Рауфа Арашукова», — рассказал он. По словам Цекова, снятие неприкосновенности даст возможность провести максимально корректное расследование.

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков сказал НСН, что причастность задержанного сенатора к криминалу была известна уже давно.

«В Карачаево-Черкесии ни для кого не была секретом его причастность к криминалу, об этом мне говорят все мои знакомые. Это было известно еще до его назначения в Совет Федерации», — подчеркнул Цветков.

В связи с этим он предложил ужесточить требования и тщательнее проверять сенаторов и депутатов Госдумы, поскольку это статусные и ответственные должности, а любой арест или подозрение наносит удар по репутации регионального парламента и региона в целом.

«Поэтому нужно изначально усилить контроль за соблюдением требований, предъявляемых к будущему народному избраннику, которому граждане вверяют защиту собственных интересов. Сейчас такие проверки проводятся в значительной степени формально. Эту сферу нужно взять под жесткий контроль, чтобы в обеих палатах парламента работали действительно те, кто пришел туда помогать людям, а не заниматься крышеванием бизнеса или решением каких-то личных проблем», –– считает эксперт.

Автор: Лидия Мисник

Темы: Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Совет Федерации ФС РФ
Источник: Газета.ру
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.01.2019, 01:42
Гость: ти не бойся.

Я больше кров не пью, сердце из грудь не доставай. Я тебя, как обещаль, замуж отдавай.
31.01.2019, 01:23
Гость: Члены Гражданского корпуса занимались торговлей,

так как только Веселые ребята содержались Господином на казенный счет.
«Вчера на Садовом мосту в результате спора советников Эль Уиллис был вынужден всадить порцию свинца в голову Веселого парня Константина Бернарда. Этот последний упал в Ред-Ривер и, увлеченный чрезмерным весом только что запломбированной головы, утонул. Немедленно был открыт конкурс с целью замещения покойного. Победу одержал Гильман Эли благодаря семнадцати приговорам, вынесенным французскими, английскими и немецкими судами, в целом составляющим двадцать девять лет тюрьмы и тридцать пять лет каторги. Гильман Эли переходит, таким образом, из Гражданского корпуса к Веселым ребятам. Да сопутствуют ему наши наилучшие пожелания!»
31.01.2019, 01:18
Гость: Гость

Неужели он там один такой - нечестный? Может поактивней ряды почистить во властных структурах? Хорошо бы и Партиям некоторым избавиться от криминальных элементов в своих рядах.
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