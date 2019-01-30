]]> ]]>
Главная В России Новости

Лавров заявил о начале нового витка гонки вооружений

14:07 30.01.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Материалы по теме:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров расценил производство в США ядерной боеголовки как начало новой гонки вооружений, сообщило РИА «Новости». Производство ядерных боеголовок малой мощности W76-2 официально запущено на заводе Pantex в штате Техас.

«Посмотрим, как Европа отреагирует на новый виток односторонних действий США, которые подрывают стратегическую стабильность. Мы, в свою очередь, напоминаем, что неоднократно предлагали администрации в Вашингтоне возобновить диалог по стратегической стабильности во всех без исключения ее компонентах», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммадом Али аль-Хакимом.

По словам Лаврова, Европа вольно и невольно поддерживала односторонние действия США. Глава МИД вспомнил в этой связи односторонний выход США из договора ПРО, начало развертывания глобальной противоракетной обороны — в том числе в Европе — а также разрушение Вашингтоном договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое произошло при фактической поддержке НАТО.

Предложение России восстановить мировую стратегическую стабильность остается в силе, подчеркнул Лавров. «Это предложение остается на столе переговоров, которые пока, к сожалению, не начались», — добавил глава российского МИД.

Боеголовка W76-2, производство которой началось в Техасе, это улучшенная версия боеголовки W76-1, снятой с производства в 1987 году. Первые W76-2 будут поставлены в войска в конце лета 2019 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерные ракеты малой мощности являются «гибким» инструментом для сдерживания «потенциальных врагов Америки». Новые боеголовки позволяют направить в сторону неприятеля точечный ядерный заряд, потому Россия воздержится от активных действий, считают в Вашингтоне.

Темы: Дональд Трамп, Сергей Лавров, Отношения России и США
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.01.2019, 18:06
Гость: Капец

Хорошие новости идут со всех уголков РОССИИ.Украли,убили,отняли,посадили,вывезли и кругом враги.
30.01.2019, 18:03
Гость: Разве

министр не собирается с нами в рай?
30.01.2019, 17:53
Гость: Чингачгук

А им устроят Дом Профсоюзов, пример есть в Одессе.
Все комментарии (11)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.