Лавров заявил о начале нового витка гонки вооружений

14:07

Министр иностранных дел России Сергей Лавров расценил производство в США ядерной боеголовки как начало новой гонки вооружений, сообщило РИА «Новости». Производство ядерных боеголовок малой мощности W76-2 официально запущено на заводе Pantex в штате Техас.

«Посмотрим, как Европа отреагирует на новый виток односторонних действий США, которые подрывают стратегическую стабильность. Мы, в свою очередь, напоминаем, что неоднократно предлагали администрации в Вашингтоне возобновить диалог по стратегической стабильности во всех без исключения ее компонентах», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммадом Али аль-Хакимом.

По словам Лаврова, Европа вольно и невольно поддерживала односторонние действия США. Глава МИД вспомнил в этой связи односторонний выход США из договора ПРО, начало развертывания глобальной противоракетной обороны — в том числе в Европе — а также разрушение Вашингтоном договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое произошло при фактической поддержке НАТО.

Предложение России восстановить мировую стратегическую стабильность остается в силе, подчеркнул Лавров. «Это предложение остается на столе переговоров, которые пока, к сожалению, не начались», — добавил глава российского МИД.

Боеголовка W76-2, производство которой началось в Техасе, это улучшенная версия боеголовки W76-1, снятой с производства в 1987 году. Первые W76-2 будут поставлены в войска в конце лета 2019 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерные ракеты малой мощности являются «гибким» инструментом для сдерживания «потенциальных врагов Америки». Новые боеголовки позволяют направить в сторону неприятеля точечный ядерный заряд, потому Россия воздержится от активных действий, считают в Вашингтоне.