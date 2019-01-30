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Отца сенатора Арашукова заподозрили в миллиардных хищениях газа

15:42 30.01.2019
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
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Правоохранители начали обыски в домах задержанного в Москве сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Отца и сына проверят на причастность к хищению свыше 30 миллиардов рублей.

Следствие полагает, что отец сенатора Рауль Арашуков может быть причастен к хищениям природного газа ПАО «Газпром» на протяжении нескольких лет. Он занимает должность советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Общая сумма хищений оценивается более чем в 30 миллиардов рублей, уточнили в СК. Следственные действия сейчас проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.

Сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова задержали в здании Совфеда в ходе заседания верхней палаты парламента. Следователи считают, что парламентарий может быть причастен к двум убийствам, совершенным в 2010 году. Отделение «Единой России» в республике приостановило членство Арашукова в партии до выяснения всех обстоятельств.

Правоохранители также проверяют причастность клана к другим преступным действиям. К правонарушениям, в которых подозревают отца и сына Арашуковых, могут быть причастны и другие лица.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследования в России
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Комментарии читателей
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30.01.2019, 17:48
Гость: Чингачгук

В республиках всегда крали еще больше.
30.01.2019, 17:45
Гость: Сотрудник ФГУП

Рауль Арашуков является с 2011 года советником гендиректора "Газпром межрегионгаза" (именно данное подразделение "Газпрома" в начале месяца в Чечне обязали простить 9 млрд газовых долгов населения).

-
30.01.2019, 17:28
Гость: ABCD

Чем чем, работают люди. Отжимают бюджетные лярды как умеют. Не зря же предложили вообще не сажать за коррупцию. ЕР имеет только правильных членов партии, они на мелочах не размениваются. А с холопов недоимки бюджета всё равно взыщут. Они заплатят за всё.
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