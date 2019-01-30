Отца сенатора Арашукова заподозрили в миллиардных хищениях газа

15:42

Правоохранители начали обыски в домах задержанного в Москве сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Отца и сына проверят на причастность к хищению свыше 30 миллиардов рублей.

Следствие полагает, что отец сенатора Рауль Арашуков может быть причастен к хищениям природного газа ПАО «Газпром» на протяжении нескольких лет. Он занимает должность советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Общая сумма хищений оценивается более чем в 30 миллиардов рублей, уточнили в СК. Следственные действия сейчас проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и других городах.

Сенатора от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова задержали в здании Совфеда в ходе заседания верхней палаты парламента. Следователи считают, что парламентарий может быть причастен к двум убийствам, совершенным в 2010 году. Отделение «Единой России» в республике приостановило членство Арашукова в партии до выяснения всех обстоятельств.

Правоохранители также проверяют причастность клана к другим преступным действиям. К правонарушениям, в которых подозревают отца и сына Арашуковых, могут быть причастны и другие лица.