СК анонсировал задержания глав газовых компаний по делу Арашуковых

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Следственный комитет (СК) планирует задержать ряд руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа по делу отца и сына Рауля и Рауфа Арашуковых (последний является членом Совета Федерации от Карачаево-Черкесии).

«В рамках уголовного дела о хищении природного газа ПАО «Газпром» в настоящее время проводятся следственные действия с рядом руководителей предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа: Русланом Арашуковым, Гузером Хашукаевым, Николаем Романовым и Игорем Травиновым. Планируется их задержание», — цитирует РБК сообщение СК.

Отец сенатора Рауль Арашуков, отметили в следственном ведомстве, «уже много лет» работает в газовой сфере. С 2002 года в течение почти десяти лет он был гендиректором ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь», а сейчас числится советником гендиректора ООО «Газпром Межрегионгаз».

«Используя связи, он способствовал назначению своих родственников и знакомых на различные должности в структурах топливно-энергетического комплекса Северо-Кавказского федерального округа», — отметили в следственном ведомстве. Его считают создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд руб. у «Газпрома».

Все подозреваемые, считают в СК, обеспечивали заключение договоров на поставку в адрес предприятий газовой отрасли Северо-Кавказского федерального округа большего объема газа, чем было необходимо для нужд потребителей. Они похищали газ и перепродавали.

«Ими создавались условия для хищения газа, поставленного несуществующим потребителям», — добавили следователи.

Руслан Арашуков является племянником Арашукова-старшего. Он возглавляет астраханское отделение «Газпром газораспределение».

Утром в среду, 30 января, 32-летнего сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации после выступления генпрокурора Юрия Чайки. По словам спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, Арашуков пытался «уйти с заседания», однако она попросила его вернуться на место.

Его подозревают в убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 10 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).