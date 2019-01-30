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Что связывает СБУ и Короткова и почему он так оправдывается?

10:39 30.01.2019

Скандально известный журналист Денис Коротков из петербургского издания «Фонтанка» вновь попал в неприятную ситуацию, публикуя материалы о некой военной компании, которую он пытается связать с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным

Фото с сайта ua-news.liga.net

От подтвержденного источника, имеющего неопровержимые доказательства, стало известно о сотрудничестве опального журналиста с украинскими спецслужбами. Данное утверждение подтверждается исключительной направленностью расследований Дениса Короткова. Его бывшие коллеги не раз отмечали небольшое количество публикаций журналиста.

В «Новой газете», где он начал работать относительно недавно, тенденция продолжилась. В основном он специализируется на расследованиях о ЧВК "Вагнера", в которых не раз выдвигал сомнительные версии об участии добровольцев в боевых действиях на территории Украины, а также в антитеррористической операции в САР. При этом Коротков ошибочно связывает ЧВК с санкт-петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, хотя логичнее было бы ее связать с Министерством обороны РФ, что также не является правдой.

По неофициальной версии, именно из-за всплывшей информации о сотрудничестве российского журналиста с украинскими силовиками, Короткову пришлось уволиться из "Фонатнки". Хотя официальная причина была не менее серьезной - общественный резонанс после публикации личных данных российских военных, участвовавших в операции в Сирии.

Единственным логичным вариантом, при котором Коротков с легкостью нарушил нормы закона и этики - это его вербовка службой безопасности Украины. В данных предоставленных источником говорится, что Коротков мог работать на украинцев несколько лет, и именно хорошее вознаграждение подтолкнуло его публиковать данные россиян, защищавших свою страну от терроризма.
 

Темы: СМИ и журналистика
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