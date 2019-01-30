Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков задержан по делу об убийстве

12:02

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации РФ, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Позднее эту информацию официально подтвердил Следственный комитет.

Утром 30 января Совфед в ходе закрытого заседания дал согласие на лишение неприкосновенности и арест Арашукова в связи с убийством, совершенным в 2010 году.

Ранее в СМИ появлялись показания трех фигурантов дел о заказных убийствах в Черкесске в 2010 году. Обвиняемые заявляли, что Рауф Арашуков причастен к убийству активиста черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и смерти советника бывшего главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова.

32-летний Рауф Арашуков был членом Совета Федерации с 2016 года. До этого он работал в структурах «Газпрома» в Ставрополе и Карачаево-Черкессии.