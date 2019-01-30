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Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков задержан по делу об убийстве

12:02 30.01.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации РФ, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. Позднее эту информацию официально подтвердил Следственный комитет.

Утром 30 января Совфед в ходе закрытого заседания дал согласие на лишение неприкосновенности и арест Арашукова в связи с убийством, совершенным в 2010 году.

Ранее в СМИ появлялись показания трех фигурантов дел о заказных убийствах в Черкесске в 2010 году. Обвиняемые заявляли, что Рауф Арашуков причастен к убийству активиста черкесского молодежного движения «Адыге-Хасэ» Аслана Жукова и смерти советника бывшего главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова.

32-летний Рауф Арашуков был членом Совета Федерации с 2016 года. До этого он работал в структурах «Газпрома» в Ставрополе и Карачаево-Черкессии.

Темы: Россия, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
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30.01.2019, 18:02
Гость: Чингачгук

по русски не понимает=====А что он делал в Сенате, или там нерусские.
30.01.2019, 17:57
Гость: В совете федерации

есть статистика сколько среди них бандитов, насильников, взяточников, педофилов, убийц...?
30.01.2019, 17:39
Гость: Сотрудник ФГУП

Он,оказывается,ещё и по русски не понимает: oказалось, что задержанный сенатор Арашуков не владеет русским языком

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Сенатор верхней палаты российского парламента  Рауф Арашуков не владеет русским языком в достаточной степени.
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Задержанный по обвинению в хищении газа, причастности к убийству и созданию банды член Совета Федерации затребовал переводчика

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