18:56

Целью данной информационной атаки является давление на РФ и ее дискредитация

Последнюю неделю зарубежные СМИ усиленно раскручивают фейковую новость о якобы присутствии ЧВК «Вагнера» в Венесуэле для охраны президента Николаса Мадуро.

Фото с сайта govermentpolit.ru

Некоторые СМИ связывают эту структуру с именем ресторатора Евгения Пригожина.

Евгения Шабаева, который выступил в роли главного информатора, быстро разоблачили. Однако даже после этого фейки сыплются, как из рога изобилия. Ранее западные СМИ настаивали на присутствии «российских бойцов» в Сирии, Африке и на Украине.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, целью данной информационной атаки является давление на РФ и ее дискредитация. Он напомнил, что в прошлом году то же самое было с отравлением Скрипалей.

Чиновнику кажется странным, что западные медиа намеренно умалчивают о деятельности американских ЧВК, успевших «нанести немало вреда во всем мире». «Раздувание шумихи и создание искусственной истерии — ключевые задачи этих вбросов», — считает Цеков.

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин поддерживает сенатора. Он считает, что Запад формирует русофобию в рядах обывателей и обновляет лишь инфоповоды для противостояния РФ. Общая антироссийская стратегия при этом остается неизменной. Также Кошкин отмечает, что ЧВК — это классическое американское явление. Однако страной-монстром все равно пытаются выставить Россию, используя для этого образ «ЧВК-беспредельщиков».

