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Тест по русскому языку для чиновников не нужен, уверены эксперты

21:15 31.01.2019
Фото с сайта liter.kz
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Поправки в закон об обязательном тестировании на знание русского языка для чиновников, в том числе высокопоставленных, не нужны: до сих пор никаких языковых проблем у политической элиты не возникало, а заявление задержанного сенатора Рауфа Арашукова о недостаточном владении русским языком является попыткой затруднить проведение оперативно-следственных мероприятий, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

В среду 32-летний Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации. По сообщению официального представителя СК Светланы Петренко, в ходе допроса в качестве обвиняемого сенатор заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему обеспечен.

"Вводить (тестирование на знание русского языка), безусловно, не нужно, потому что поведение отдельных должностных лиц, попавших в затруднительную ситуацию, связанно с проведением оперативно-следственных мероприятий. Это все-таки отклонение от нормы, понятно, что господин-сенатор владеет русским языком в достаточной мере. Это лишь попытка затруднить проведение оперативно-следственных мероприятий", - сказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Политолог добавил, что подобного рода поведение сенатора "не делает ему чести, такие вещи нужно воспринимать по-мужски".

Такой же позиции в отношении необходимости законодательного введения обязательного тестирования на знание русского для чиновников придерживается и президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

"Такой проблемы сегодня в российской элите нет, думаю, в данном случае сенатор пользуется всеми возможностями защиты. Это логичное поведение – искать любые зацепки. До сих пор никаких языковых проблем у политической элиты не возникало, все-таки подавляющее население России владеет русским языком. Не вижу проблемы, чтобы такое тестирование вводить", - сказал собеседник агентства.

Темы: Аресты по резонансным преступлениям в России, Бюрократия и чиновничество в России
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Комментарии читателей
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01.02.2019, 00:23
Гость: А чё?

Приёмная комиссия ОПГ СФ. Сколько языков вы знаете? Два! Какие? Матерный в совершенстве и русский со словарём. А где словарь? Папа заноси! Принят! Следующий.
31.01.2019, 23:13
Гость: В.В.

Если журналисты и, извиняюсь за выражение, "писатели" малограмотные, то чиновники, знающие только собственную подпись, тем более. Вывод - экзамен нужен. Кроме того, знание родного языка повышает патриотизм.
31.01.2019, 22:15
Гость: Юрий

Ну хотя бы диктант для седьмого класса ,больше они не осилят по причине отсутствия обучения
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