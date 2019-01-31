Тест по русскому языку для чиновников не нужен, уверены эксперты

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Поправки в закон об обязательном тестировании на знание русского языка для чиновников, в том числе высокопоставленных, не нужны: до сих пор никаких языковых проблем у политической элиты не возникало, а заявление задержанного сенатора Рауфа Арашукова о недостаточном владении русским языком является попыткой затруднить проведение оперативно-следственных мероприятий, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

В среду 32-летний Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации. По сообщению официального представителя СК Светланы Петренко, в ходе допроса в качестве обвиняемого сенатор заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему обеспечен.

"Вводить (тестирование на знание русского языка), безусловно, не нужно, потому что поведение отдельных должностных лиц, попавших в затруднительную ситуацию, связанно с проведением оперативно-следственных мероприятий. Это все-таки отклонение от нормы, понятно, что господин-сенатор владеет русским языком в достаточной мере. Это лишь попытка затруднить проведение оперативно-следственных мероприятий", - сказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Политолог добавил, что подобного рода поведение сенатора "не делает ему чести, такие вещи нужно воспринимать по-мужски".

Такой же позиции в отношении необходимости законодательного введения обязательного тестирования на знание русского для чиновников придерживается и президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

"Такой проблемы сегодня в российской элите нет, думаю, в данном случае сенатор пользуется всеми возможностями защиты. Это логичное поведение – искать любые зацепки. До сих пор никаких языковых проблем у политической элиты не возникало, все-таки подавляющее население России владеет русским языком. Не вижу проблемы, чтобы такое тестирование вводить", - сказал собеседник агентства.