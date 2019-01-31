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Россияне смогут узнать персональный кредитный рейтинг

09:49 31.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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С 31 января россиянам станет доступен их персональный рейтинг, который учитывает наличие просроченные платежи, уровень долговой нагрузки, "возраст" кредитной истории.

Как пишет РИА Новости, персональный кредитный рейтинг закреплен в поправках к федеральному закону "О кредитных историях". Согласно документу, заемщику вместе в кредитным отчетом будет выдаваться и информация об индивидуальном рейтинге в баллах: чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска человека.

Кроме того, россияне смогут получить кредитный отчет два раза бесплатно - по одному разу в бумажной и электронной формах. Также можно будет запросить кредитный отчет через дистанционные каналы, такие как личные кабинеты банков или с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Отмечается, что данное нововведение не отразится на возможности россиян брать кредиты. По словам экспертов, кредитный рейтинг является цифровым выражением качества кредитной истории и существовал он всегда. 

По расчетам ОКБ, высокий кредитный рейтинг имеют 78% иши 61 миллион россиян, средний рейтинг - 9% (чуть более 7 миллионов человек), низкий - 13% россиян (10 миллионов россиян). Однако, даже высокий кредитный рейтинг не дает абсолютной гарантии одобрения займа, так как у кредиторов есть дополнительные источники для оценки заемщика, такие как информация о доходе, контактные данные, трудоустройство, семейное положение.

"Введение кредитного рейтинга – это положительный, а в то же время спорный шаг. Плюс такого шага в том, что потребитель сможет оценить, насколько его кредитная история лучше или хуже, чем у других, и насколько велика вероятность получения им кредита. Относительным недостатком кредитного рейтинга может являться то, что сам по себе рейтинг не обязывает кредиторов предпринимать те или иные действия: одобрять или отказывать в получении кредита", - резюмировали эксперты.

Темы: Проблемы кредитов и кредитования в России, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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31.01.2019, 14:54
Гость: проф. Преображеский

Мне он по фиг - чист как стеклышко. И вообще идиоты те кто еще с кредитами связывается..
Другое дело сам выдавать или самому себе
)))))))))))
31.01.2019, 14:00
Гость: Я бы выразился иначе.

Шумиха с "кредитными историями" задумана не для сбора личных данных, а для приучения народа к мысли о Большом Брате, который незримо контролирует людей.
Самого Брата создавать не надо, достаточно уверенности народа, что он есть.
31.01.2019, 11:24
Гость: В нашей стране,

в отличии от цивилизованных стран, кредитная история не работает! У нас впаривают кредиты под бешеные проценты, пени и штрафы независимо от кредитного рейтинга в надежде выбить потом долги с помощью бандюков коллекторов.
Так што тут тебе не там!
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