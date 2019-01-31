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СК просит арестовать Рауля Арашукова по делу о хищении газа и создании ОПС

17:08 31.01.2019
Служебные авто СК РФ
© KM.RU, Филипп Киреев
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Следователи попросили Басманный суд Москвы заключить под стражу отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова.

Арашукова-старшего обвиняют в хищении газа на 30 млрд руб. и создании организованного преступного сообщества (ОПС), пишет ТАСС.

Следствие также просит арестовать генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслана Арашукова, директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукоева, директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Игоря Травинова и его первого заместителя Николая Романова, подозреваемых в мошенничестве и участии в организованном преступном сообществе.

Ходатайства будут рассмотрены в ближайшее время.

Вчера суд заключил под стражу сенатора от КЧР Рауфа Арашукова – сына Рауля Арашукова. Он не признаёт свою вину и считает дело «политическим заказом». 

Темы: Задержания подозреваемых по громким уголовным делам, Газпром
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Комментарии читателей
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31.01.2019, 23:00
Гость: Wrangell

А что нового в ситауации? Для кого-то секрет, что во власти, в думах-совфедах одни бандиты и жулики...?!
Тут просто разборки между мафиозно-криминальными кланами ... Папаша у него в Газпроме крепко сидел, и расскажите мне, что в Газпроме, и в частности в руководстве Гаспрома, никто ничего не знает про мошенниеские действия в размере десятков миллиардов в собстенной конторе...
Про мандаты - Кому ещё не ясно - Все эти мандаты покупаются исключительно для получения неприкосновенности и возможности пересекать границы без таможни с чемоданами денег и прочих наворованных ценностей ...
Как пример, про Керимова поговорили и забыли... вообще закрыли керимовскую тему, а чемоданы тютю в монаку улетели :) И тишина...
А тут бедолага украл газа на 30 миллиардов... это вообще не преступление по российским тёркам. Может ему на велосипед не хватало... Рауль же всего 6 классов отучился, вот с тех пор и мечтает о велосипеде :) Вот только что в сети объявился ещё один такой эффективный менеджер из Росгеологии, которому на очистку Байкала несколько миллиардов выделяли... и ничего, денежки исчезли, а чувак спокойно режется в интернет-стрелялку :)
Вот, если бабуся украдёт из магазина пачку масла, то это действительно преступление, требующее расстрела и общественного порицания ...
При всём моём диванном патриотизме, у меня всё-таки создаётся такое впечатление, что тут не Запад виноват, что такие уроды во всех эшелонах власти ... блин...
31.01.2019, 19:19
Гость: а вы все над

Украиной потешаетесь....А здеся, а в РФ -не хуже=мудрилы страшные= чем у соседей..
31.01.2019, 19:15
Гость: На Кавказе

воровали всегда, и при советской власти, а когда в кремле поселились воры, они пустились во все тяжкие.
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