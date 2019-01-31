СК просит арестовать Рауля Арашукова по делу о хищении газа и создании ОПС

17:08

Следователи попросили Басманный суд Москвы заключить под стражу отца сенатора от Карачаево-Черкесии Рауля Арашукова.

Арашукова-старшего обвиняют в хищении газа на 30 млрд руб. и создании организованного преступного сообщества (ОПС), пишет ТАСС.

Следствие также просит арестовать генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Астрахань» Руслана Арашукова, директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукоева, директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь» Игоря Травинова и его первого заместителя Николая Романова, подозреваемых в мошенничестве и участии в организованном преступном сообществе.

Ходатайства будут рассмотрены в ближайшее время.

Вчера суд заключил под стражу сенатора от КЧР Рауфа Арашукова – сына Рауля Арашукова. Он не признаёт свою вину и считает дело «политическим заказом».