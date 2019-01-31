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Депутат предупредил россиян о возможном отключении интернета

13:38 31.01.2019
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин предупредил, что Россию могут отключить от мирового интернета. Это один из вариантов давления Запада на Москву. Заявление было сделано на «Инфофоруме-2019», сообщило РИА «Новости».

«Растущая международная напряженность, раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве, особенно принимая во внимание тот факт, что отключение России от глобальной Сети является одним из возможных вариантов», — предостерег Левин в ходе форума, посвященного информационной безопасности.

Законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа, был внесен в Госдуму 14 декабря 2018 года. Его авторы — депутат Андрей Луговой и ряд сенаторов.

Авторы законопроекта отметили, что Россия напрямую и бездоказательно обвиняется в хакерских атаках. Документ предусматривает создание инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов даже в случае отключения от мировой Сети.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Интернет в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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31.01.2019, 16:15
Гость: за Советскую Родину!

От западного влияния надо было отрезать раньше, году эдак в 1985. Сейчас бы не имели всего этого дерьма.А народ таки да, недоволен.
31.01.2019, 15:56
Гость: Юрий

Очередная говорящая голова которая занимает не свое место. Прочитал о нем в Википедии, он PR-щик, а не специалист в области IT
31.01.2019, 15:46
Гость: личный опыт

Никогда не поверю, что "человеколюбивые западные СМИ" будут способствовать укреплению России через правдивую информацию. В лучшем случае будет тенденциозная, а в худшем откровенное вранье.
Дурят всех и всегда, на твоем любимом западе не меньше, чем в России, а то и больше.
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