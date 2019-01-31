Депутат предупредил россиян о возможном отключении интернета

13:38

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин предупредил, что Россию могут отключить от мирового интернета. Это один из вариантов давления Запада на Москву. Заявление было сделано на «Инфофоруме-2019», сообщило РИА «Новости».

«Растущая международная напряженность, раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве, особенно принимая во внимание тот факт, что отключение России от глобальной Сети является одним из возможных вариантов», — предостерег Левин в ходе форума, посвященного информационной безопасности.

Законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа, был внесен в Госдуму 14 декабря 2018 года. Его авторы — депутат Андрей Луговой и ряд сенаторов.

Авторы законопроекта отметили, что Россия напрямую и бездоказательно обвиняется в хакерских атаках. Документ предусматривает создание инфраструктуры, которая позволит обеспечить работоспособность российских интернет-ресурсов даже в случае отключения от мировой Сети.