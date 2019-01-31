Собянина предупредили о возможных перебоях с поставками продуктов

10:42

Транспортные и торговые компании предупредили мэра Москвы Сергея Собянина о возможных перебоях в поставках продуктов и росте затрат на логистику из-за изменений правил передвижения грузовых машин в черте города.

Как пишет "Коммерсантъ", с 14 января в Москве запретили въезд машин грузоподъемностью более тонны в пределы Третьего транспортного кольца и движение по нему. Кроме того, грузовикам с максимальной массой более 12 тонн запрещен въезд и движение днем в пределах МКАД и по кольцевой автодороге. В случае нарушения правил водителям грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

Также изменен и порядок получения разового пропуска, который стало возможно получить не более двух раз в месяц. Пропуск будет действовать не более 5 суток. Срок же рассмотрения заявки на попуск увеличился до 8-ми рабочих часов.

Руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики и "Руспродсоюза" обратились к Собянину с просьбой приостановить действие данного постановления. Они добавили, что ранее получить разовый пропуск было проще, чем постоянный и компании использовали такой способ.

В свою очередь в департаменте транспорта столицы заявили, что перебоев с доставкой продуктов и грузов в Москве не будет, так как логистические компании чаще всего имеют постоянные пропуска. В частности, для движения по городу с 10 вечара и до 6 утра пропуск не нужен.