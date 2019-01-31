В МИД заявили о возврате военных доктрин ряда стран на полвека назад

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Россия обеспокоена эволюцией военных доктрин некоторых стран, кажется, что военная мысль там вернулась во времена "холодной войны", когда применения ядерного оружия считалось обычной опцией, заявил в четверг заместитель директора Департамента по вопросам безопасности и разоружения МИД РФ Олег Рожков.

"Беспокойство у нас вызывает определенная эволюция военных доктрин, у нас складывается впечатление, что в некоторых государствах военная мысль вернулась на полвека назад, когда применение ядерного оружия могло рассматриваться и рассматривалось как обычное средство решения военных задач", - приводит его слова РИА Новости.

Говоря о конференции он отметил, что "встреча, которая была вчера, конференция "пятерки" особенно полезна, когда двусторонний диалог по некоторым направлениям пробуксовывает или когда та или иная сторона целенаправленно отказывается продолжать такой диалог".

"Россия всегда готова к разговору по любым вопросам, по самым острым актуальным проблемам и готова проявлять максимальную открытость, мы рассчитываем на такой же подход со стороны наших партнеров", - заявил он.

Он также выразил убежденность, что "любые вызовы режиму ДНЯО могут и должны решаться на основе самого договора в строгом соответствии с нормами международного права и учетом законных интересов развития и безопасности всех государств".