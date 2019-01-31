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Роскомнадзор нашел нарушения у «Би‐би‐си»

17:57 31.01.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Роскомнадзор выявил нарушения в ходе внеплановой проверки российского вещателя британского телеканала «Би-би-си». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

«Внеплановая проверка в отношении ООО „Бритиш телевижн“, осуществляющего вещание телеканала „Би-би-си“ в РФ, завершена. Выявлены определенные нарушения», — сказал Ампелонский.

Он добавил, что сейчас ведомство проводит оценку процессуального статуса выявленных нарушений. После этого будет принято решение о мерах в отношении телеканала.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор инициировал проверку телеканала «Би-би-си» World News, вещание которого распространяется на территории РФ. Мероприятия проводят «в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания».

В Роскомнадзоре уже объявляли, что подозревают телеканал в трансляции террористической идеологии. С 14 по 31 января специалисты ведомства должны были провести экспертизу текстов «Би-би-си» на предмет соответствия материалов нормам российских антиэкстремистских законов.

Темы: Великобритания, СМИ и журналистика, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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31.01.2019, 18:52
Гость: такимгадаминадо

Интересно, что именно нашли в продукции ВВС - плесень, грибок или споры сибирской язвы?
31.01.2019, 18:19
Гость: Зоя

Ну пусть в Международный арбитраж иск подают.
На то они и государственные органы!
Хватит плакаться уже, как бабки беспомощные.
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