Роскомнадзор нашел нарушения у «Би‐би‐си»

17:57

Роскомнадзор выявил нарушения в ходе внеплановой проверки российского вещателя британского телеканала «Би-би-си». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского.

«Внеплановая проверка в отношении ООО „Бритиш телевижн“, осуществляющего вещание телеканала „Би-би-си“ в РФ, завершена. Выявлены определенные нарушения», — сказал Ампелонский.

Он добавил, что сейчас ведомство проводит оценку процессуального статуса выявленных нарушений. После этого будет принято решение о мерах в отношении телеканала.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор инициировал проверку телеканала «Би-би-си» World News, вещание которого распространяется на территории РФ. Мероприятия проводят «в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания».

В Роскомнадзоре уже объявляли, что подозревают телеканал в трансляции террористической идеологии. С 14 по 31 января специалисты ведомства должны были провести экспертизу текстов «Би-би-си» на предмет соответствия материалов нормам российских антиэкстремистских законов.