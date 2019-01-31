В России изменятся правила продажи молочной продукции в магазинах

09:16

С 1 июля 2019 года изменятся правила продажи молочной продукции, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Согласно постановлению правительства, с 1 июля молочные продукты в магазинах будут разделены на две группы: молокосодержащие продукты и продукты с содержанием растительных жиров.

При этом первую категорию молочной продукции пометят надписью "Продукты без заменителя молочного жира". Контролировть соблюдение новых правил будет Роспотребнадзор.

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков заявил, что эти изменения помогут покупателям при выборе продуктов. Однако, по его мнению, необходимо также прописать, будут ли ритейлеры нести ответственность, например, в случае, если покупатель сам переставил товар не на ту полку.

Нововведения поддержал с руководитель Роскачества Максим Протасов. По его словам, это поможет сделать осознанный выбор.