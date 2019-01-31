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В России изменятся правила продажи молочной продукции в магазинах

09:16 31.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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С 1 июля 2019 года изменятся правила продажи молочной продукции, пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

Согласно постановлению правительства, с 1 июля молочные продукты в магазинах будут разделены на две группы: молокосодержащие продукты и продукты с содержанием растительных жиров.

При этом первую категорию молочной продукции пометят надписью "Продукты без заменителя молочного жира". Контролировть соблюдение новых правил будет Роспотребнадзор. 

Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков заявил, что эти изменения помогут покупателям при выборе продуктов. Однако, по его мнению, необходимо также прописать, будут ли ритейлеры нести ответственность, например, в случае, если покупатель сам переставил товар не на ту полку.

Нововведения поддержал с руководитель Роскачества Максим Протасов. По его словам, это поможет сделать осознанный выбор.

Темы: Мясомолочная промышленность в России, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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31.01.2019, 14:29
Гость: Дебил

Онижедебилы вы, что с дуба рухнул?! Где вы видели стада пасущихся коров,молочно-товарные фермы, вереницы молоковозов,снующие днём и ночью?
Страну и социализм проср... ,зато 40 видов колбасы,как в Германии,но вот беда,жрать её нельзя,химия......
31.01.2019, 14:24
Гость: *

"пальмовое масло люди едят со времен древнего египта и только сейчас сумасшедшие решили что оно очень вредное" - в Древнем Египте и вино пили - как такой "аргумент"? Первые изображения курения датируются десятым веком до н.э. - и...?
Далее: в ЕС максимально допустимо перекисное число - 0,5, а в РФ - ДЕСЯТЬ.
Ну и, конечно же, не стоит забывать, что у разных народов разная реакция на одни и те же продукты питания. "Среди голландцев и датчан лишь 2% взрослых не способны усваивать цельное молоко, тогда как среди китайцев и японцев — более 90%"(с), так что "аргументы" в стиле "Китайцы всю жизнь хавают пальму - и ничего!"(тм) является абсолютно лажовым.
31.01.2019, 13:21
Гость: Европеец

Мы американцев любим и уважаем а вы вот всё ищете кому бы в рот заглянуть. И находите Венесуэллы разные или ЦАРы.
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