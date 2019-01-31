Росстат изменит систему измерения бедности в стране

11:30

Росстат к 2020 году изменит систему измерения уровня бедности в России, пишет РБК со ссылкой на представителей Минтруда.

Ведомство провело анализ текущей методики, что показало необходимость расширить выборку респондентов. В частности планируется включить такие категории, как «женщины с детьми до 6 лет».

Включение в выборку данной категории граждан связано с тем, что они находятся в группе риска бедности. «Государство стимулирует рождение детей, но социальная поддержка семей с детьми очень неравномерна по возрасту», - отмечают эксперты.

Все подготовительные мероприятия по переходу на новую методику будут закончены до конца текущего года.

Ранее президент Владимир Путин поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году. По данным Росстата за январь-сентябрь 2018 года 19,6 млн россиян имели доходы ниже прожиточного минимума (13,3% населения).

Отмечается, что модернизация методики поможет повысить общий показатель количества бедных людей в стране. Сейчас уровень бедности определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств, которые проходят ежеквартально.