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Росстат изменит систему измерения бедности в стране

11:30 31.01.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Росстат к 2020 году изменит систему измерения уровня бедности в России, пишет РБК со ссылкой на представителей Минтруда.

Ведомство провело анализ текущей методики, что показало необходимость расширить выборку респондентов. В частности планируется включить такие категории, как «женщины с детьми до 6 лет».

Включение в выборку данной категории граждан связано с тем, что они находятся в группе риска бедности. «Государство стимулирует рождение детей, но социальная поддержка семей с детьми очень неравномерна по возрасту», - отмечают эксперты.

Все подготовительные мероприятия по переходу на новую методику будут закончены до конца текущего года.

Ранее президент Владимир Путин поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году. По данным Росстата за январь-сентябрь 2018 года 19,6 млн россиян имели доходы ниже прожиточного минимума (13,3% населения).

Отмечается, что модернизация методики поможет повысить общий показатель количества бедных людей в стране. Сейчас уровень бедности определяется на основе выборочных обследований бюджетов домохозяйств, которые проходят ежеквартально.

Темы: Министерство труда и социальной защиты населения РФ, Росстат
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Комментарии читателей
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31.01.2019, 16:24
Гость: srha

Если это правда, то м..., как в том анекдоте - "обалдеть". Интересно, а они бомжей в стат выборку включают? Ведь в домохозяйство явно не попадают...
31.01.2019, 15:57
Гость: НАГ

А чего это "до конца года"? Взяли и вычеркнули! Вычеркнули и доложили: нет у нас графы про бедных! Есть только про бизнесменов. И всё. Делов-то...
31.01.2019, 14:59
Гость: И станут

нищие "нищнее",а богачи еще богаче!
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