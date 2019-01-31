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У сенатора Арашукова нашли золото, оружие и вид на жительство в ОАЭ

11:56 31.01.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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При обысках по делу Арашуковых нашли внушительную коллекцию оружия, золотых слитков и орденов. Оперативное видео попало в Сеть в четверг.

На кадрах, снятых при обыске квартир сенатора Рауфа Арашукова, его отца и их родственников, видно, что семья была неравнодушна к оружию и золоту. Там же нашлась крупная сумма денег. Точная цифра не называется, однако судя по пачке разложенных зеленых банкнот речь идет о внушительной сумме.

Следствие также располагает информацией, что у сенатора от Карачаево-Черкесии имеется вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах. Согласно российскому законодательству, членом Совета Федерации не может быть человек, имеющий гражданство иностранного государства или вид на жительство в другой стране.

Рауф Арашуков был задержан 30 января в зале заседаний Совета Федерации после того, как парламентарии по просьбе Генпрокуратуры лишили его неприкосновенности. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца.

Сенатору предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, организации двух убийств и давлении на свидетеля. Он не признал вину. В СМИ также сообщалось, что Арашукова подозревают в подделке документов.

Также 30 января в петербургском офисе «Газпрома» был задержан отец сенатора Рауль Арашуков. Его подозревают в причастности к хищениям природного газа на сумму в 30 миллиардов рублей.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследования в России, Совет Федерации ФС РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.01.2019, 16:11
Гость: Всему своё время.

Когда главный по борьбе с арашуковыми господин-товарищ Б. на фазенде у Арашуковых гостил у него вопросов не возникало.
31.01.2019, 15:24
Гость: Чингачгук

Это дороже 2 миллиардов? А то у газпромовцев дома за миллиарды.
31.01.2019, 15:22
Гость: у меня вопрос

а у нас есть нормальные в руководстве страны?
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