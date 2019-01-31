Совфеду предложили повысить возрастной ценз для сенаторов

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Депутаты Госдумы задумались о повышении возрастного ценза для сенаторов Совета Федерации до 35 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова.

Такое предложение возникло после задержания сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, однако не возраст арестованного стал причиной его возможных преступлений, уточнила Емельянова. Тем не менее пост сенатора должен предполагать более зрелый возраст, чтобы тот был способен принимать более взвешенные решения.

«Я не думаю, что ситуация с этим господином связана с его возрастом. Поэтому если говорить о возрасте, то это уже вопрос о социальной зрелости. Но для сенатора, возможно, и стоит, потому что по определению верхняя палата [парламента] всегда более консервативна, чем нижняя. Поэтому, конечно, люди там должны быть постарше», — заявила первый зампред главы Госдумы.

По мнению Емельяновой, возрастной порог для поста сенатора может быть таким же, как и у главы государства, и составить 35 лет.

В среду, 30 января, 32-летний сенатор от Карачаево-Черкесской Республики Рауф Арашуков был задержан прямо во время заседания Совета Федерации по подозрению в причастности к убийствам и участию в преступных группировках. За снятие депутатской неприкосновенности с Арашукова проголосовали все, кроме одного, сенаторы верхней палаты российского парламента.

В этот же день Арашукова доставили в Басманный суд Москвы, где арестовали на два месяца. Вместе с сенатором в Санкт-Петербурге также задержали его отца, Рауля Арашукова. Следствие подозревает его в хищениях 30 миллиардов рублей у «Газпрома».