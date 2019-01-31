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Почти половина россиян сочла неверным путь, по которому движется страна

22:41 31.01.2019
© KM.RU, Петр Чайников
© KM.RU, Петр Чайников
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Количество россиян, которые считают, что сегодня страна движется по неверному пути, превысило число тех, кто придерживается противоположного мнения, следует из январского опроса, проведенного Левада центром.

Согласно данным исследования, мнение о неверном пути высказали 45% участников опроса - наибольшее количество за последние 12 лет; о том, что дела в стране идут в правильном направлении, заявили 42% респондентов, еще 13% опрошенных затруднились дать ответ на поставленный вопрос, пишет "Интерфакс".

Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 64% россиян, не одобряют 34% респондентов, отмечается в опросе.

Работой Дмитрия Медведева на посту председателя правительства, согласно данным социологов Левада центра, довольны 33% респондентов, недовольны 66%; деятельность кабинета министров при этом одобряют 38% опрошенных, не одобряют 61% участников опроса.

Россияне в большинстве своем негативно относятся к деятельности Госдумы: об отрицательном отношении к нижней палате парламента заявили 64% опрошенных; положительную оценку этому институту власти дали 33% респондентов.

Темы: Внутренняя политика в России, Общественное мнение
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Комментарии читателей
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01.02.2019, 00:21
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Фсё врут! Она стоит!
ЗЫ: Гусары молчать! :-)
01.02.2019, 00:05
Гость: президента РФ одобряют 64% россиян

Брехня! Не верьте.
Спросите с десяток своих знакомых.
Кроме мата, ничего не услышите.
01.02.2019, 00:03
Гость: такс

От 2 х до 15 тысяч евро должна выплатить РФ гражданам Грузии высланным в 2006 году Ну и как мне одобрять если 2 тысячи больше моей годовой пенсии А про 15 я вообще молчу
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