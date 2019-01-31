Почти половина россиян сочла неверным путь, по которому движется страна
Количество россиян, которые считают, что сегодня страна движется по неверному пути, превысило число тех, кто придерживается противоположного мнения, следует из январского опроса, проведенного Левада центром.
Согласно данным исследования, мнение о неверном пути высказали 45% участников опроса - наибольшее количество за последние 12 лет; о том, что дела в стране идут в правильном направлении, заявили 42% респондентов, еще 13% опрошенных затруднились дать ответ на поставленный вопрос, пишет "Интерфакс".
Деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 64% россиян, не одобряют 34% респондентов, отмечается в опросе.
Работой Дмитрия Медведева на посту председателя правительства, согласно данным социологов Левада центра, довольны 33% респондентов, недовольны 66%; деятельность кабинета министров при этом одобряют 38% опрошенных, не одобряют 61% участников опроса.
Россияне в большинстве своем негативно относятся к деятельности Госдумы: об отрицательном отношении к нижней палате парламента заявили 64% опрошенных; положительную оценку этому институту власти дали 33% респондентов.