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Над перевалом Дятлова сбрасывали ступени межконтинентальных баллистических ракет

20:53 1.02.2019

Мы узнали, откуда взялись странные железные обломки рядом с местом трагедии

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.

Фото: Фонд памяти группы Дятлова с сайта kp.ru

НАЧИНКА ВЫЗВАЛА ПАНИКУ

По мнению многих исследователей, авария ракеты с выбросом ядовитого горючего - наиболее вероятная причина гибели туристов. Она же объясняет и халатное расследование уголовного дела. Следователи словно прятали концы в воду.

На допросе в марте 1959 года отец Людмилы Дубининой, в те годы ответственный работник Свердловского совнархоза, показывал: «...слышал разговоры студентов Уральского политеха (УПИ), что бегство раздетых людей из палатки вызвано взрывом и большим излучением... а заявление зав. административным отделом обкома КПСС т. Ермаша, сделанное сестре погибшего т. Колеватовой, о том, что остальные не найденные сейчас 4 человека, могли прожить после смерти найденных не более 2 часов, заставляет думать, что вынужденное, внезапное бегство из палатки - вследствие взрыва снаряда и излучения вблизи горы 1079, начинка которого вынудила... бежать от нее дальше и, надо полагать, повлияла на жизнедеятельность людей, в частности, на зрение.

Свет снаряда 2 февраля около семи часов утра видели в г. Серове.… меня удивляет, почему не были закрыты туристические маршруты из г. Ивделя... Если снаряд отклонился и не попал на намечаемый полигон, по моему мнению, ведомство, выпустившее этот снаряд, должно выслать на место его падения и разрыва аэроразведку для выяснения, что там он мог натворить. ...Если аэроразведка была сделана, то можно предположить, что она подобрала остальных четырех человек. Изложенным здесь моим личным мнением я ни с кем не делился, считая это не подлежащим разглашению».

Из воспоминаний Сергея Согрина, который, будучи студентом УПИ, участвовал в поисках тел туристов. «В начале 70-х годов я познакомился на Памире с Иваном Богачевым, мастером спорта по альпинизму. Работал он в Москве в каком-то секретном НИИ. Вечером у костра на озере Искандер-Куль я рассказал ему историю Дятлова, на что он мне дословно ответил следующее: «Мы в те годы сбрасывали отработанные ступени ракетоносителей в безлюдные районы Северного Урала, и жертвой этого оказался Дятлов». Больше расспрашивать было нельзя, он работал, как тогда говорили, в «ящике».

Следователь Владимир Коротаев признавался журналистам в 2004 году: «Из дела, которое я вел, изъяты свидетельские показания манси Анямова и Самбинданова. Они говорили, что наблюдали над тайгой продолговатое тело, сзади которого вырывалось пламя…»

ДО УРАЛА НЕ ДОЛЕТЕЛА БЫ

Второго февраля 1959 года (в день гибели туристов) произошел запуск ракеты Р-5М с полигона Капустин Яр. Пуск закончился аварией. До недавнего времени место падения, причина и последствия аварии не были известны.

Мы обратились к историку ракетной отрасли Игорю Маринину с просьбой помочь в поиске информации. И вот что он ответил:

«По нашим данным, 2 февраля 1959 года ракета Р-5М пускалась из Капустина Яра в Астраханской области на расстояние 1167,2 км, при этом из-за преждевременного выключения двигателя и ненормальной работы наземной системы радиоуправления полетом случился недолет 280,7 км и боковое отклонение 24,3 км.

Таким образом эта Р-5М не могла попасть на Урал и по дальности, и по направлению. В другие дни часть пусков Р-5М, указанных в документах как пуски с Капустина Яра, были произведены с полигона Челкар возле поселка Макат (более 770 км от Капустина Яра, северо-восточная прибрежная зона Каспия. - Ред.) по программе ПРО. Но опять-таки все они были в направлении Аральска или Балхаша и ни один из них в сторону Урала. В конце 1957 года один пуск в сторону Балхаша был произведен с будущего Байконура. Из других мест (расположенных ближе к перевалу Дятлова) никакие ракеты в 1959 г. не запускались».

Эти обломки принадлежат МБР УР-100. Фото: Архив Шамиля Сабирова

ОТКУДА ДЕТАЛИ?

Недавно мы писали, что недалеко от места трагедии современные туристы находили обломки, похожие на части ракетных деталей. Мы сделали анализ одного из таких обломков в Институте металлургии и материаловедения имени Байкова и выяснили, что это алюминиево-марганцевый сплав с титановым покрытием, широко применяемый в авиационном и ракетном производстве.

Отправили фото обломка и результаты его анализа опять же экспертам. К письму приложили фотографии других находок. В частности, детали, похожей на самовар, которую обнаружила рядом с местом трагедии экспедиция фонда памяти группы Дятлова в 2013 году. На «самоваре» есть серийный номер - «15д9 -1-020 N109 21115д96 24-010 N109 211». А также фото детали, найденной в 2011 году охотником манси Олегом Самбиндаловым в болотистой тайге неподалеку от озера Турват. На странном обломке сохранилась надпись «заземление».

Ответ не заставил себя долго ждать.

«...Это фото обломков от МБР УР-100, которые запускались с Байконура в 1970-х годах.

«15Д96» - это двигательная установка РД-0234 первой ступени МБР 15А35 (УР-100Н УТТХ, другие названия SS-19 mod.3, «Стилет», по договору ОСВ-1 РС-18Б) разработки НПО машиностроения (главный конструктор В. Н. Челомей). Состоит из четырех двигателей 15Д95. Ракета начала испытываться в 1973 году с Байконура. Серийно производилась с 1974 года на заводе им. Хруничева (тогда филиал НПО машиностроения), а двигатель производился в Воронеже и в Перми. На боевом дежурстве с 1975 года. Ресурс продлен до 30 лет. В настоящее время снимается с вооружения».

ПОСТСКРИПТУМ

Ну вот и все. Сейчас мы, пожалуй, окончательно выяснили, что найденные обломки не имеют никакого отношения к гибели группы Дятлова. А также пуск ракеты Р-5М в день гибели туристов тоже выпадает из подозрения.

Однако остается не ясным, какое «тело» видели над тайгой охотники манси и почему эти показания изъяли из дела.

Комментарий ветерана Байконура

«Я полез в служебные таблицы»

- Когда появилась ракетная версия трагедии на перевале, я полез в свои служебные таблицы, чтобы изучить этот вопрос, - вспоминает заслуженный испытатель космической техники, ветеран Байконура Николай Семенов, работавший на космодроме с 56-го года. - Официально могу вам сказать: в феврале 1959 года не было никаких пусков ракет. Ближайшие были 2 января и 17 марта. А даже если бы и был запуск, то части ракеты все равно не задели бы Северный Урал.

Авторы: Николай Варсегов,  Наталья Варсегова

Темы: В России
Источник: Комсомольская Правда
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Комментарии читателей
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01.02.2019, 23:57
Гость: Питон

Много ходил в многодневные походы и приходилось ночевать в палатке зимой на снегу и это не очень приятно. В палате очень холодно как на улице, перед установкой обычно на снег или холодную землю ложат сено или еловые ветки для изоляции. В палатке стелят на пол туристические коврики а на них уже ложат спальники. И раздетыми и голыми никто зимой не спит, снимают только верхнюю одежду курку и верхние штаны они обычно промокают от снега и спят в спортивном теплом костюме в носках и шапочке. Палатка в походе — это святое место туриста, это ваш дом и единственное укрытие хотя и слабое, поэтому если приближается буря или еще что-то неблагоприятное то все прячутся в палатку а не их неё бегут. Когда ложатся спать вход и клапана на окнах плотно закрывают на пуговицы или завязки чтобы не поддувало, куда и зачем смотреть, а внутри светят фонарем или спичками. Внутри слышны только внешние звуки, завывание ветра, хруст веток и прочие, иногда дикие животные подходят шебурчат и еду ищут вокруг. Местные жители также обычно очень дружелюбные к туристам, приглашают в свой дом или юрту на ночлег, угощают едой, рассказывают интересные истории, чем дальше от цивилизации тем люди лучше и проще и наоборот разные придурки только около крупных городов и в них встречаются, поэтому что Манси напали отпадает. Если туристы выскочили из палатки, значит услышали что-то угрожающие или увидели яркую вспышку что она просветила через стенки, может быть землетрясение было. Но почему обратно не вернулись.
01.02.2019, 23:50
Гость: Важная информация

Во многих городах Сибири в течение нескольких дней идут телефонные звонки о заложенных бомбах в школах, больницах, детских садах. Идет массовая эвакуация населения. Есть мнение, что это идет проверка силовых структур на предмет скорости реакции, предпринимаемых шагах и прочее. Есть мнение, что это Китай прощупывает почву для мгновенного захвата Сибири и Дальнего Востока. Россия заполонене китайскими военными и шпионами. Два года назад о такой возможности говорил, в частности, Никита Михалков. Говорят, что Ротшильды со своими деньгами переехали в Гонконг. По мнению людей захват России китайцами является реальной угрозой ближайшего времени. Причем, действия властей вписываются в общую логику сдачи России иностранцам, в том числе КНР. Есть мнение, что военные РФ не смогут нас защитить. Есть мнение, что всех наших людей мгновенно уничтожат вместе с МВД, военными и пр. Власти молчат об инцидентах, власти все делают чтобы китайцам сдать Россию. Не зря же многие из них купили зарубежную недвижимость? Древние пророки предупредили, что нас захватит Китай.
Смотрите Видео на Ютюбе и читайте комментари: "166-02. ВОЕННЫЙ ЗАХВАТ СИБИРИ. Эвакуация и война". Распространяйте пока не поздно.
01.02.2019, 23:34
Гость: andrei_nekrasov

В самом конце шестидесятых был вынужден просидеть на аэродроме Ивделя несколько дней , периодически беседуя с пилотами вертолётов , которые принимали участие в работах по поиску погибших . Главный их тезис заключался в том , что показаниям поисковой группы , обнаружившей палатку , верить нельзя по той причине , что ребята эти , обнаружив спирт, выпили его , а запивать его они могли только льдом , растопленным в печке . Они и сбили всех с толку , утверждая что эта разборная печка была разобрана. Все лётчики без исключения утверждали , что погибшие были покрыты малиновым загаром - верным признаком смерти от удушья. Главной причиной трагедии было полное пренебрежение командиром элементарными правилами техники безопасности при использовании самодельной печки , изготовленной его собственным отцом . Труба была пропущена горизонтально по коньку крыши с внутренней его стороны и , самое главное,- наружу было выведено вертикальное колено , совершенно не закреплённое растяжками . Штормовой ветер запросто мог развернуть это колено и уткнуть его выходом в снег . По этой причине угарный газ убрал из крови гемоглобин и ребята очумели . Букет ядовитых газов, выделяющихся при неполном сгорании дров , дополняющий картину отравления , привёл к остальным побочным явлениям.
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