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Генпрокуратура заново расследует гибель группы Дятлова в 1959 году

12:34 1.02.2019
Группа Дятлова
Группа Дятлова. Скриншот с YouTube
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Генпрокуратура проверит наиболее вероятные версии причины гибели группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного. 

По его словам, прокуратура занялась этим делом спустя 60 лет из-за обращений родственников погибших, интереса СМИ и общества.

"Существует до 75 версий произошедшего, которые выдвигают эксперты и просто люди", — рассказал представитель прокуратуры каналу "Эфир".

Куренной подчеркнул, что только прокуратура может провести проверку спустя столько лет — для всех остальных ведомств уже истекли процессуальные сроки.

"Мы из 75 версий намерены проверить с привлечением экспертов как наиболее вероятные три. Все они так или иначе связаны с природными явлениями, криминал исключается полностью. Нет ни одного доказательства, хотя бы косвенного, в пользу этой версии. Это может быть лавина, снежная доска или ураган", — добавил Куренной.

В марте на место событий вылетят сотрудники прокуратуры Свердловской области, также к расследованию привлекут специалистов в сфере геодезии, метрологии и спасателей.

При этом в Генпрокуратуре отрицают, что надзорные органы знали о гибели группы Дятлова за две недели до обнаружения тел.

По словам Куренного, такая версия основана на записке прокурора Ивделя Темпалова, который возбуждал уголовное дело по факту гибели студентов, следователю Коротаеву. В ней Темпалов сообщил 15 февраля, что едет в Свердловск для доклада по уголовному делу. Между тем студенты погибли в ночь на 2 февраля, пустую палатку нашли лишь 26-го числа, тогда же возбудили уголовное дело.

"Таким образом, прокурор Темпалов просто не мог выезжать с докладом по уголовному делу 15 февраля и, собственно, не выезжал. Прокуратура Свердловской области это проверила, и было с достоверностью, с привлечением экспертов-психологов установлено, что прокурор просто ошибся с датой в указании месяца", — сказал Куренной.

Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при не выясненных до сих пор обстоятельствах. Версий гибели туристов более сотни — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.

Темы: Генпрокуратура РФ
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Комментарии читателей
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01.02.2019, 19:53
Гость: xmyr

Круто , круг сузили до трех , осталось назначить виновных.....конешно какие секреты у советской власти. Секреты бывают только у амеропиндосцов. Серьезно же , не лавина,не снежная "доска " и не ураган не лепятся и в этом вся проблема на будущие расследования. Слежу и интересуюсь давно, по мне три но совершено другие версии, внутренний конфликт,етти,криминал ВОВ войны .
01.02.2019, 19:33
Гость: Шило

Ребята, ни чего вам не светит. С теми силами, что там были, никакя прокуратура не справиться, только себе навлечете.
01.02.2019, 18:56
Гость: Титус

В этом деле есть засекреченные документы. Кроме прокуратуры, к ним нет доступа. Поэтому пускай занимается. Дело крайне туманное и полно всяких загадочных явлений и слухов. Поэтому пусть раскроют все документы КГБ, Свердловского обкома, ЦК партии. Чтобы хотя бы отмести часть версий.
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