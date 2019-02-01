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Google заплатил Роскомнадзору полумиллионный штраф

11:17 1.02.2019
Сайт Google
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Компания Google оплатила штраф в размере 500 тыс. рублей, вынесенный Роскомнадзором за отсутствие подключения к реестру запрещенной информации для фильтрации поисковой выдачи, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского.

"Google оплатил штраф, вынесенный по административному делу, деньги поступили на счета Роскомнадзора", - сказал Ампелонский в пятницу.

Он уточнил, что у американского IT-гиганта было время для оплаты штрафа до 20 февраля.

Закон, обязывающий поисковики подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей перечень запрещtнных сайтов (Единый реестр запрещенной информации) вступил в силу 26 сентября 2018 года. Тогда же Роскомнадзор направил требования о подключении к ФГИС в адрес компаний "Google, LLC", ООО "Яндекс", ООО "Спутник" и ООО "Мэйл.Ру".

К концу октября эти операторы, кроме Google, произвели подключение к ФГИС и выполняют требования законодательства в части прекращения выдачи по запросам пользователей поисковой системы сведений из выгрузки. По итогам проверки регулятор зафиксировал факт неисполнения компанией Google требования о подключении к системе ФГИС.

За неисполнение этих требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность - штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей, отметили в ведомстве.

26 ноября Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ подключиться к реестру запрещенных в РФ сайтов для фильтрации поисковой выдачи. 11 декабря в надзорном ведомстве сообщили, что компания оштрафована на 500 тысяч рублей. Google не стала обжаловать это решение.

15 января Роскомнадзор направил повторное требование компании Google о подключении в течение 30 рабочих дней к ФГИС, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, добавив, что проведет повторную проверку в конце февраля, и в случае неисполнения своих требований вновь составит протокол и оштрафует компанию.

Темы: Google, Роскомнадзор
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Комментарии читателей
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01.02.2019, 15:56
Гость: blog2038,.

"Компания Гоогле оплатила штраф в размере 500 тыс. рублей"
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$8К? Для Гугла? Смехота. Даже мне это небольно.
01.02.2019, 15:55
Гость: русский

Да уж... для гугла это даже не укус комара.
Берите пример с Евросоюза - там меньше 100 млн. ЕВРО "за раз" с таких монстров не берут.
01.02.2019, 14:08
Гость: Alex

штраф-то смешной)) Для юрика. Особенно вражьего.
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