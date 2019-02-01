]]> ]]>
Главная В России Новости

Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки

19:01 1.02.2019
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МГУ © KM.RU, Илья Шабардин

Аспирант механико-математического факультета МГУ задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении взрывчатки в общежитии университета.

"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

По его словам, правоохранители вышли на след фигуранта в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в подмосковной Балашихе 11 января.

Источник отметил, что задержанный признался в изготовлении в сентябре 2018 года взрывчатки, которую он успел испытать.

"В ходе обыска в его комнате были обнаружены следы взрывчатки, армейская одежда, рации, телефоны и анархистская литература", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подозреваемый является членом анархистской организации, выступал как организатор акций. В 2018 году был приговорен к штрафу за применение насилия в отношении полицейского.

Темы: Правоохранительные органы в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.02.2019, 21:30
Гость: E.

К сожалению, не знаю. У нас инициатива снизу никогда не идет. Если не появятся приличные люди наверху, то безнадежно. И на русского Пиночета надежды нет - много пьют и думают о личном. Так что живу по Марку Аврелию: "Делай, что положено, свершится - чему суждено."
01.02.2019, 21:19
Гость: Скептик

Глубокоуважаемый Автор, к сожалению, Вы правы. Но можно ли что-нибудь "полезное для Будущего России" делать в такой ситуации?
01.02.2019, 21:17
Гость: В. Ульянов (Ленин)

Нет, мы пойдём не таким путём. Не таким путём надо идти.
Все комментарии (7)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.