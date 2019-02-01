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Российских школьников научат бороться с коррупцией

15:51 1.02.2019
Фото: динамичныеребята.рф
Фото: динамичныеребята.рф
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Правительство России приняло программу, согласно которой школьников в 2019 году будут учить противодействовать коррупции. Об этом сообщает Международный антикоррупционный портал.

Согласно документу, программа будет запущена в самое ближайшее время, а Министерство просвещения в срок до 1 февраля 2020 года представит кабинету министров доклад о ее итогах.

В распоряжении говорится, что во все федеральные госстандарты образования будут включены уроки, «позволяющие выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, а в профессиональной деятельности — содействие пресечению такого поведения».

Отмечается, что к середине 2019 года Минпросвещения продемонстрирует Концепцию антикоррупционного воспитания обучающихся и методические материалы для родителей. В соответствии с планом также о противодействии коррупции школьникам расскажут в цикле всероссийских открытых уроков на портале «ПроеКТОриЯ».

В программе подчеркивается, что весь год в школах и техникумах будут проводить «мероприятия разъяснительного и просветительского характера: лекции, семинары и квесты».

Темы: Борьба с коррупцией в России, Законотворческая деятельность в России, Российские школьники
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Комментарии читателей
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01.02.2019, 21:26
Гость: Не понял

он попался - значит не прав.
01.02.2019, 20:36
Гость: Виктор.Красноярск

Зря ты так о нём. Пару часов назад по РБК показывали его земляков,так они его таки хвалили, таки хвалили. Енто все наветы на уважаемого человека , он честный МАМОЙ КЛАНУС.
01.02.2019, 19:51
Гость: Убедительный урок!

Власть арашуковых, власть медведевых, чубайсов, набиуллиных и отсутствие коррупции, это нонсенс! Сначала нужно отменить запрет на смертную казнь и привести приговор в исполнение перечисленным деятелям и их коллегам в правительстве, Совфеде и Думе... Это будет лучшим уроком борьбы с коррупцией для детей и взрослых, для законнопослушных граждан и воров! Все другое - чушь собачья!
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