Российских школьников научат бороться с коррупцией

15:51

Правительство России приняло программу, согласно которой школьников в 2019 году будут учить противодействовать коррупции. Об этом сообщает Международный антикоррупционный портал.

Согласно документу, программа будет запущена в самое ближайшее время, а Министерство просвещения в срок до 1 февраля 2020 года представит кабинету министров доклад о ее итогах.

В распоряжении говорится, что во все федеральные госстандарты образования будут включены уроки, «позволяющие выработать нетерпимое отношение к коррупционному поведению, а в профессиональной деятельности — содействие пресечению такого поведения».

Отмечается, что к середине 2019 года Минпросвещения продемонстрирует Концепцию антикоррупционного воспитания обучающихся и методические материалы для родителей. В соответствии с планом также о противодействии коррупции школьникам расскажут в цикле всероссийских открытых уроков на портале «ПроеКТОриЯ».

В программе подчеркивается, что весь год в школах и техникумах будут проводить «мероприятия разъяснительного и просветительского характера: лекции, семинары и квесты».