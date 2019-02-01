Россия в разы опередила Европу по росту цен на продукты питания

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В декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017-го цены на продукты в России выросли на 5,5%. В Евросоюзе за тот же период продовольствие подорожало на 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В России за год больше всего — на 7,8% — подорожали мясо и мясные продукты. В Евросоюзе наиболее значительно выросли цены на овощи — на 7,3%.

В 2017 году Евросоюз обогнал Россию по росту цен на продукты (2,6% в ЕС против 0,7% в РФ). Как пишет «Интерфакс», это наблюдалось впервые с 2011 года.

Напомним, что в первом квартале 2018 года продукты в РФ (1,7%) дорожали втрое быстрее, чем в ЕС (0,5%).