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Россия в разы опередила Европу по росту цен на продукты питания

12:21 1.02.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017-го цены на продукты в России выросли на 5,5%. В Евросоюзе за тот же период продовольствие подорожало на 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В России за год больше всего — на 7,8% — подорожали мясо и мясные продукты. В Евросоюзе наиболее значительно выросли цены на овощи — на 7,3%.

В 2017 году Евросоюз обогнал Россию по росту цен на продукты (2,6% в ЕС против 0,7% в РФ). Как пишет «Интерфакс», это наблюдалось впервые с 2011 года.

Напомним, что в первом квартале 2018 года продукты в РФ (1,7%) дорожали втрое быстрее, чем в ЕС (0,5%).

Темы: Продовольственная безопасность России, Статистические данные и прогнозы, Проблемы с продовольствием в России, Продовольственный рынок, Росстат
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Комментарии читателей
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01.02.2019, 19:30
Гость: Шило

Правительство Гаранта, Самое эффффективное в мире.
01.02.2019, 18:45
Гость: Европеец

Вадим Иванович !
Цены на продукты - понятие относительное. Я плачу в ЕС за говядину - 800 рублей, за 1 кг масла ирландского - 12 евро, за 10 яиц - 3,5 евро и мне кажется, что дёшево. Почему бы это ?
Потому, что в месяц получаю больше 400.000 рублей.
Кока Колу не пью и на капитализм не жалуюсь.
Ищите причины того - почему мало зарабатываете и почему у вас не капитализм а чёрти-что.
01.02.2019, 18:27
Гость: Европеец

А всё потому, что у нас нет имортозамещения. :)
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