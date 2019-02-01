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Сбербанк повысил рублевые ставки по вкладам

13:17 1.02.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Сбербанк предложил клиентам новый промовклад с рекордной ставкой 7,65% годовых, следует из размещенной на сайте банка информации. Также повышены ставки базовых вкладов в национальной валюте.

Рублевые ставки базовых вкладов Сбербанка выросли на 0,15-0,60 процентного пункта. Без учета ежемесячной капитализации процентов их максимальная ставка повышена с 5,15% до 5,75% годовых. Такую ренту Сбербанк будет начислять при размещении не менее 400 тысяч рублей на срок от одного года во вклад «Сохраняй Онлайн».

Другие условия банк предложил по промовкладу «Лови выгоду». Согласно условиям депозита, средства можно разместить на срок до 18 месяцев с шагом в полгода. Минимальная сумма депозита — 50 тысяч рублей. В зависимости от срока депозита ставки установлены в пределах от 7,1% до 7,65% годовых. Например, если клиент разместит миллион на полтора года, в конце срока он получит на 114 645 рублей больше.

«Мы всегда стремимся предлагать нашим клиентам лучшие условия, поэтому в очередной раз подготовили еще более выгодные предложения», — прокомментировали в Сбербанке повышение ставок. Слова представителя кредитного учреждения привел сайт газеты «Ведомости».

Сбербанк между тем собирается снизить, а с течением времени и вовсе отменить комиссии за денежные переводы физических лиц внутри своих территориальных банков. Процесс будет проходить постепенно, так как единоразовая и полная отмена комиссии практически невозможна, пояснил глава банка Герман Греф. Ранее о таком шаге просила Госдума.

Отмена комиссии снизит доходы финансового учреждения. Греф, обещая отменить комиссию за внутренние переводы, не стал приводить точных цифр, но отметил, что Сбербанк недосчитается приличной суммы.

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России, Экономика и финансы, Сбербанк
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