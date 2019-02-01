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СК возбудил дело после гибели россиянина в украинской колонии

09:53 1.02.2019
Машины СК РФ
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 45-летнего россиянина в украинской колонии, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Она рассказала, что 28 декабря прошлого года в Северодвинск доставили тело 45-летнего Валерия Иванова.

По данным следствия, россиянин умер 9 декабря в Дрогобычской исправительной колонии №40 во Львовской области. Результаты экспертизы показали, что он погиб от ударов тупым предметом.

В СК полагают, что смерть Иванова носит криминальный характер.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Темы: Россия, Украина, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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01.02.2019, 18:06
Гость: Время Ч.

А чего СК возбуждаться на пиндосов? Там и так все давно понятно. А по поводу "лагерей РФ" - пожалуйста подробную и правдивую инфу по убиенным салоедам в студию.
01.02.2019, 11:50
Гость: Чингачгук

А женщина, которую мучает грицак в подвале сбу жива? Она ведь успела передать письмо в ООН. Но ООН, к несчастью, под пиндосами.
01.02.2019, 10:36
Гость: охотник за бакланами

Во-первых как так вышло что этот россиянин попал в украинскую колонию ,взят был в плен на Донбассе ?
Во-вторых ,а СК не желает поделиться сколько граждан Украины погибает в застенках лагерей РФ ?
То-то !
Так что пусть в СК закроют своё хайло ,и возбуждаются на того кто развязал войну против Украины .
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