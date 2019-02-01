СК возбудил дело после гибели россиянина в украинской колонии

09:53

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 45-летнего россиянина в украинской колонии, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

Она рассказала, что 28 декабря прошлого года в Северодвинск доставили тело 45-летнего Валерия Иванова.

По данным следствия, россиянин умер 9 декабря в Дрогобычской исправительной колонии №40 во Львовской области. Результаты экспертизы показали, что он погиб от ударов тупым предметом.

В СК полагают, что смерть Иванова носит криминальный характер.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.