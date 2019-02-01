Открытое обращение к В.В.Путину в защиту базовых культурных ценностей

16:46

Защитить национальные символы и объекты культуры!

Открытое обращение участников Общественного координационного совета в защиту базовых культурных ценностей к Президенту РФ В.В.Путину

© KM.RU, Илья Шабардин

Уважаемый Владимир Владимирович!

Российская общественность всецело поддерживает Ваши действия по укреплению национального суверенитета в условиях всё более нарастающего давления на Россию определённых сил при любой попытке её самоопределения.

Открытое военное противостояние в мире, переполненном оружием, смертельно опасно для участников любого конфликта, поэтому в геополитическом пространстве непрестанно разрабатываются и применяются в отношении национальных государств разноплановые стратегии и технологии нематериального разрушающего воздействия. Особое внимание при этом уделяется изменению национального самосознания, идентичности, культуры и языка, и не последнее место в этом списке занимают национальные символы, изначально находящиеся у любой нации в табуированной для инородного вторжения зоне.

Среди таких символов России – Красная площадь, Российская Государственная библиотека (РГБ, бывшая Государственная библиотека им. В.И. Ленина, в просторечии – «Ленинка»), московское метро, а также такой объект национальной памяти и символ героизма нашего народа в годы Великой Отечественной войны, как блокадный Ленинград.

В связи с этим у общественности особую тревогу вызывают следующие факты.

Так, в Москве, в разгар чемпионата мира по футболу, по инициативе Национального дома болельщиков Мексики, на 29 июня 2018 г. анонсировалось проведение на Красной площади карнавала, посвящённого мексиканскому Дню мертвых, так называемый «Carnaval de Calaveras».

Планировалось, что колонна из участников, загримированных под покойников, в костюмах с изображениями черепов, пройдёт мимо специально установленных гигантских скелетов и «традиционного алтаря» до храма Василия Блаженного и Спасской башни, а на обратном пути устроит на Красной площади «великие пляски смерти» и поедание сладостей в виде черепов и женских фигурок смерти. И только благодаря бурной реакции и оперативным действиям российской общественности эту провокацию удалось остановить.

Это – не первая попытка десакрализации Красной площади в разные годы, начиная от скандальной посадки самолёта немецким лётчиком Рустом, установки возле Исторического музея гигантского рекламного чемодана и регулярных заливок ледового катка вблизи могил видных деятелей страны.

Красная площадь в России и во всём мире воспринимается, как сердце страны, один из её главных символов и священное место. За шесть веков её истории она была свидетелем всех главных исторических событий России, и её культурное и духовное значение не может попираться в угоду чьим-либо интересам.

Немалый скандал в обществе также вызвало проведение фуршета и показа мод в стенах главной библиотеки страны – Российской государственной библиотеки. Так, 13 августа 2018 г. её закрыли на «внеплановый санитарный день», во время которого там состоялся показ мод итальянского бренда Ermanno Scervino, а также фотосессия для модного журнала, а 7 сентября того же года – фуршет с крабами и шампанским.

В социальных сетях широко разошлись фото актрисы Дапкунайте, топчущейся в красных шпильках по знаменитым столам с зелёными лампами самого большого в Европе читального зала, а инстаграм запестрел селфи «светских львиц», разложивших икру и шампанское прямо на столах и позирующих с фолиантами в жирных от бутербродов пальцах. Директор РГБ Вадим Дуда, комментируя разгоревшийся скандал, сказал, что «библиотека – не религиозное учреждение и не кладбище», а «живое пространство для живых людей».

Но Российская государственная библиотека – и не частное заведение, отданное на откуп очередному директору, даже такому, как, например, В.В. Дуда, имеющему степень магистра делового администрирования Американского института бизнеса и экономики; это – символ и собрание ценностей многовековой русской культуры.

Как сообщает официальный сайт РГБ, библиотека является преемницей и наследницей книжного собрания Московского Публичного и Румянцевского музея, «Положение» о котором 19 июня 1862 года утвердил Император Александр II. Императорская семья, в том числе последнего Императора-страстотерпца Николая II, а также виднейшие представители элиты Российской империи были дарителями в фонды Музея и его библиотеки.

Да, Российская государственная библиотека «не религиозное учреждение и не кладбище» – она крупнейшее в мире хранилище культурной и национальной памяти нашего народа, и проведение в нём мероприятий сомнительного характера абсолютно недопустимо и противоречит интересам национальной безопасности.

Очень точно оценила ситуацию и обозначила истинную стратегию организатора фуршета и показа мод одна из участниц, написавшая в своём инстаграме, что он «умело дефлорировал локации». Дефлорация («лишение невинности») – самое подходящее определение для характеристики произошедшего: в результате данной акции библиотека как институт перестала быть в глазах российского общества последним оплотом социальной справедливости и равенства и пополнила список тех мест, где всё продаётся, и где на того, у кого есть деньги, общие правила больше не распространяются.

Особое возмущение у общества вызывает ситуация, складывающаяся вокруг московского метро. Так, вопиющим фактом стала замена прежней системы навигации, которая создателями метро изначально была соотнесена с физиологией и психологией восприятия человека, по праву обеспечив столичной «подземке» славу самого грамотного, продуманного, понятного, доступного и безопасного метрополитена в мире.

Принятая в московском метро система символов и знаков позволяла любому человеку, независимо от возраста, образования, национальности, физиологических особенностей и состояния здоровья (зрение, слух, речь, когнитивные способности), ориентироваться в сложной системе направлений, успешно находя путь к необходимой станции.

На стенах станций московского метро всегда располагались чёткие указатели с крупным шрифтом, с понятной даже ребёнку, хорошо заметной цветной кодировкой, позволяющей также идентифицировать их по цвету – «зелёная ветка», «оранжевая ветка» и т.п.

На платформах станций и в вестибюлях были размещены понятные указатели переходов, где крупным, издалека читаемым шрифтом были обозначены все станции, на которые можно попасть, перейдя на конкретное направление («арбатско-покровская», «замоскворецкая» и др.линии).

В настоящее время со стен станций один за другим непрерывно исчезают прежние красочные и информативные указатели, а взамен появляются блеклые стенды с мелким серым шрифтом, абсолютно неразличимым в условиях неярко освещённой платформы, особенно для людей с проблемами зрения.

Также в некоторых вестибюлях вместо указателей с подробным перечнем станций появились крайне лаконичные таблички с порядковым номером в маленьком цветном кружочке без каких-либо пояснений. Но ритм метро не позволяет заниматься расшифровкой подобных пиктограмм не только пассажиру, впервые оказавшемуся в столице, но даже и коренному москвичу, давно не попадавшему на эту развилку.

Информационные табло в центре зала на ряде станций исчезли, и пассажирам, выходящим в вестибюль, приходится метаться из одного конца зала в другой, чтобы просто понять, куда именно направляться. Это становится причиной потери драгоценного времени, вынужденных опозданий, повышенной невротизации, а главное, в условиях переполненного метро создаёт помехи в распределении пассажиропотока и несёт прямую угрозу безопасности граждан.

В новой навигационной системе исчезла привычная и понятная всем надпись «кольцевая». Вместо неё на переходах на кольцевую и на радиальные линии указаны лишь два одинаковых названия станций и номер ветки в маленьком цветном кружочке без пояснений.

При этом откровенно игнорируются потребности людей со слабым зрением, граждан пожилого возраста, людей с нарушениями цветовосприятия (дальтонизм) и нарушениями ментального характера, а также пассажиров, впервые в жизни попавших в метро, которые, видя перед собой два одинаковых названия станции, вообще не могут сориентироваться.

Данный факт является случаем грубой дискриминации больших социальных групп населения и должен стать предметом соответствующей прокурорской проверки.

Но и для пассажиров с нормальным цветовосприятием новая навигация предлагает сюрпризы: на указателях переходов некоторые станции имеют иную цветовую маркировку, чем та линия, на которой они реально размещены (в частности, на переходе со стации «Арбатская» на «Чеховскую» и др.).

Важно подчеркнуть, что при разработке макета дизайнеры проигнорировали свойственные нашей культуре особенности чтения текста слева направо и его визуального восприятия: так, некоторых новых табло названия станций, размещённых в столбцах, разделяет слабо различимая тонкая вертикальная линия, а на других её вообще нет, и подобная компоновка текста дезориентирует пассажиров, заставляя их нервничать и метаться по перрону.

Поспешно демонтируемая на наших глазах система навигации решала также задачу обеспечения психологического комфорта пассажиров: для человека, оказавшегося в замкнутом пространстве, жизненно важно видеть направление выхода из него. Поэтому надпись «выход в город» в метро всегда была выполнена самым крупным шрифтом, хорошо заметным издалека.

Сейчас в московском метрополитене эти указатели исчезли, уступив место странным с позиции логики и разума табличкам «на север» и «на юг», что полностью дезориентирует пассажиров и создаёт для них дополнительную стрессовую ситуацию.

На многих дверях метро также начали исчезать слова «вход» и «выход», вместо которых появился просто жёлтый кружок на стекле.

Поддерживая поступающие к нам многочисленные обращения граждан по поводу качества новой системы навигации московского метро, мы также требуем заменить её на четкую и понятную гражданам России!

Однако в ответ на протесты граждан по поводу введенных новшеств, руководство метрополитена ссылается на некое «мнение дизайнеров» о том, что «сегодня станций много, все они на табличке не умещаются, а если увеличить табличку в размерах, то она будет тяжелой и упадет кому-нибудь на голову, а названия получатся мелкими». Но за всю историю не было ни одного случая падения табличек в метро, а на деньги, затраченные на изменение навигации, можно было закрепить таблички на потолке еще более надежным способом.

Вместо этого метрополитен в последних числах декабря начал поспешную распродажу указателей (лайтбоксов), выставив для определения спроса первые 30 штук по цене от 100 до 8 000 рублей. При этом по какой-то причине его руководством был полностью проигнорирован тот факт, что оборудование московского метрополитена представляет собой культурную и историческую ценность нации и не может подлежать утилизации.

Как следует из рекламных буклетов новой навигации, авторы проекта осознанно изменили на указателях сам шрифт, его размер, цветовое оформление, ввели символы и пиктограммы, «применяемые в международной практике», взамен принятых в России, «чтобы ситуация в Москве стала даже лучше, чем в городах, где применяются передовые методы».

На многих новых табличках названия станций теперь написаны мелким шрифтом и занимают только четверть площади, что заставляет пассажиров подходить к ним в несколько раз ближе прежнего. При этом сама необходимость уменьшения размера шрифта возникла якобы как раз из-за того, что под каждым названием станции на русском языке стал размещаться аналогичный текст на английском языке.

Таким образом, поддаваясь ложным соблазнам кажущихся улучшений, руководство метрополитена на деле снижает качество информационного обеспечения его пассажиров.

Также вызывает серьезные вопросы тот факт, что проект новой московской навигации разрабатывали две британские компании городского дизайна – City ID и Billings Jackson Design, которые в своё время создали транспортную навигацию в Нью-Йорке, Лондоне и Бирмингеме, а в 2013 г. выиграли конкурс по замене системы транспортной кодификации в московском метро. С этой позиции становятся объяснимыми ответы чиновников гражданам, что новое московское метро «будет не хуже бирмингемского, и что в Лондоне такой системой все уже 150 лет довольны».

Хотя руководство метро и заявило в СМИ, что, согласно неким опросам, замену навигации «поддерживают 75% пассажиров», жители России вовсе не просили приводить московское метро в соответствие с привычками жителей Лондона и Бирмингема и кромсать его по английским лекалам.

Очень остро на данном этапе стоит вопрос экспансии английского языка в информационном пространстве метро. Так, в 2018 г., в преддверии подготовки к чемпионату мира по футболу, в метро при объявлении станций внезапно была введена английская речь, которая по окончании чемпионата не была отменена, как это ожидалось пассажирами.

Напротив, со временем информация на английском языке стала в метро преобладать, и сейчас она дается в более полном объеме, чем на русском.

Так, при звуковом оповещении, в английском варианте появились указатели номеров линий, которые не всегда присутствуют в русском, например: «переход на линию номер три», «переход на линию номер пять».

Визуальная информация на табло в ряде случаев также представлена на английском языке в более полном объёме, чем на русском, названия объектов на котором даются усечённо, часто в виде аббревиатуры. Так, например, на станции «Улица 1905 г.» на табло по-русски указано «в сторону ТТК», а по-английски – «to Third Ring Road», и даже не всякий житель столицы поймет, что речь идет о «третьем транспортном кольце».

Налицо факт нарушения п.2 ст.3 Федерального закона N 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» и дискриминации граждан России, говорящих на государственном русском языке, по отношению к иностранцам, обслуживание которых, как потребителей, осуществляется, в данном случае, более качественно.

Можно смело утверждать, что ни в одной англосаксонской (англоговорящей) стране нет дублирующей системы информирования граждан на русском языке, как нет её в метрополитене Лондона, Бирменгема, Нью-Йорка и других городов.

Кроме того, англоязычные надписи и голосовые объявления в московском метрополитене существенно облегчат действия вероятного противника в случае возникновения возможных кризисных ситуаций в российском обществе и государстве. Проведенная британскими фирмами реформа системы информирования серьёзно снижает степень национальной безопасности не только в Москве, но и в целом в Российской Федерации, поэтому данный факт требует самого пристального внимания Федеральной службы безопасности РФ.

Также не может остаться без внимания вопиющий случай появления над входом в метрополитен на Киевском вокзале таблички-указателя «Metropolitain», выполненной только (!) на английском языке.

Насильственное помещение русскоязычных пассажиров московского метро в систему английских символов, знаков и языка ввергает их в ситуацию «культурного шока», который характеризуется эмоциональным и физическим дискомфортом, дезориентацией, патологическим стрессом, вызванными попаданием в иную культурную среду, столкновением с другой культурой, незнакомым местом.

Во всём мире для решения проблемы культурного шока у мигрантов создаются специальные программы по его преодолению, а в Москве, выходит, напротив, по чьей-то воле ставят чудовищные эксперименты над коренными жителями.

Согласно п.1 ст.68 Конституции РФ, «государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык», а ст.2 закона № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», предусматривает «обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации», его защиту и поддержку.

Согласно п.1 ст.3 Федерального закона N 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию: в деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности.

Согласно п.6 ст.3 этого же закона, государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию также во взаимоотношениях федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, общественных объединений.

А п.1 ст.6 закона «О государственном языке Российской Федерации» предусматривает ответственность за действия и нарушения, препятствующие осуществлению права граждан на пользование государственным языком.

Язык – это культурное ядро нации. Ни английский, ни китайский, ни другие иностранные языки не имеют никакого отношения к России. Но как свидетельствует печальный опыт Украины, с активного насаждения чужого языка начинается изменение национальной идентичности – именно с введения английского языка в рамках подготовки чемпионата «Евро-2012» в систему оповещения в киевском метро, который также впоследствии не отменили, началось активное изменение массового сознания. Молодежь, в силу ряда факторов, легко приняла тогда его как господствующий язык и язык управления, потеряла способность к критичности и анализу и в итоге стала активнейшей частью череды киевских майданов, утопивших Украину в крови и расколовших Русский мир.

Еще одним, вызывающим серьезную тревогу моментом, является анонсированное СМИ проведение турнира по смешанным единоборствам (ММА) на станции московского метро «Деловой центр», где было обещано установить клетку, звуковую и музыкальную аппаратуру и провести «бои без правил».

Данная акция, подобно фуршету в «Ленинке», разрушает табу на деструктивную деятельность в общественном пространстве, лишает метро статуса безопасной зоны и совершает серьезный шаг в сторону его криминализации.

Подобные «инициативы» способствуют закладыванию в подсознание людей на уровне нейро-лингвистического программирования (НЛП) образов агрессии в подземном пространстве, формируют соответствующие поведенческие установки, направленные на дестабилизацию общества.

Как показывает мировой опыт, в частности, история нью-йоркской подземки, итогом подобного воздействия закономерно станет волна драк и убийств в метро, и прошедшее в начале года в метро Санкт-Петербурга ожесточённое столкновение 20 человек – грозный предвестник такой опасности.

Также необходимо поднять вопрос о нарастающей в московском метрополитене практике проведения на пересечении оживленных центральных веток концертов доморощенных «бродячих музыкантов», как правило, еще и взимающих пожертвования со зрителей за своё «искусство».

Собирающиеся вокруг них толпы зевак создают ощутимые помехи на пути перемещения пассажиров метро, репертуар таких музыкантов никем не регламентируется, и грохочущий в вестибюле рок, вкупе с различными «авангардными произведениями», на фоне стрессобразующей навигации «по английскому образцу», запредельно невротизируют пассажиров, повышая градус социального напряжения.

Эти музыкальные новшества возникли взамен системы централизованного звукового оповещения, через которое по всей «подземке» на эскалаторах и переходах транслировалась качественная музыка и в перерывах между нею звучали чёткие инструкции о правилах поведения в метро, что успокаивающе действовало на пассажиров, обеспечивало ощущение безопасности и защищённости при нахождении в замкнутом подземном пространстве.

Новая «музыкальная политика» руководства метрополитена явно противоречит постоянно декларируемой им заботе о благополучии пассажиров – именно под предлогом борьбы с создаваемыми помехами передвижению людей оно в свое время убрало из вестибюлей всех торговцев прессой, заменив их специальными автоматами.

Считаем необходимым установление в московском метро, являющемся объектом повышенной опасности, запрета на проведение любых мероприятий, кроме связанных с его профильной работой по перевозке пассажиров.

Кроме того, особую опасность в метрополитене создают граждане, перемещающиеся в оживленных вестибюлях на скейтах, самокатах и гироскутерах, которых отчего-то не останавливает охрана. В то же время в СМИ то и дело озвучивается решение руководства метрополитена упразднить дежурных у эскалатора, что граничит уже с прямым вредительством.

И крайнюю актуальность приобретает вопрос обеспечения национальной безопасности после принятия Государственной Думой РФ в первом чтении 11 декабря 2018 г. законопроекта № 554026-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления запрета на создание и осуществление деятельности унитарных предприятий)», предполагающего ликвидацию к 2021 г. всех муниципальных и унитарных предприятий и их последующую приватизацию. Причём предприятия, не приватизированные до этого срока, подлежат насильственной реорганизации в судебном порядке.

Среди 18 тысяч унитарных и муниципальных предприятий, которые, по мнению авторов проекта, могут навредить в конкуренции семи миллионам частных организаций, есть и Государственное Унитарное Предприятие (ГУП) «Московский метрополитен» - национальный и культурный символ страны, стратегический для государства объект, а также метрополитены других городов России, которые согласно логике авторов законопроекта, в итоге также должны быть приватизированы.

Ограничений при приватизации для иностранных граждан законопроект не предусматривает, и в контексте этого становится вполне объяснимой массированная и поспешная «англизация» московского метро.

Поднимая вопрос о защите национальных символов, нельзя также оставить без внимания сферу российского кино, которое давно снискало печальную славу разрушителя нравственных основ общества.

Недавно российские СМИ анонсировали премьеру фильма Алексея Красовского «Праздник», сюжет которого разворачивается на фоне ленинградской блокады, унесшей жизни миллионов людей. С помощью его надуманных коллизий авторы глумятся над светлой памятью жителей блокадного Ленинграда и их героизмом. Трагедия этих дней не может служить просто канвой для комедийного сюжета о жизни сытых «привилегированных лиц» и голодающих безнравственных людях, пытающихся «подкормиться» за их счёт.

В ответ на возмущённую реакцию общества, группа, именующая себя «Киногильдией», выступила в СМИ с утверждением, что «нападающие на «Праздник» защищают советскую партийную элиту, жировавшую в самые тяжелые для народа годы», а поскольку «цензура запрещена Конституцией РФ, только суд имеет право устанавливать нарушение законодательства РФ тем или иным фильмом».

Но в российской Конституции помимо п.5 ст. 29 РФ, запрещающей цензуру, есть и п.3 ст. 55, гласящий, что государство может ограничить права и свободы человека и гражданина в той мере, в какой это необходимо в целях защиты нравственности.

Уничтожение памяти о героизме нашего народа, фальсификация истории и осмеяние героев – ключевой механизм разрушения национальной идентичности. Именно поэтому в настоящее время определённые силы так мощно наращивают процесс ревизии героического прошлого нашей страны, десакрализации её символов и девальвации традиционных ценностей. Недаром в Санкт-Петербурге на доме №14 по Невскому проспекту неизвестными уже несколько раз закрашивается особо чтимая жителями, как скорбный памятник мужеству и стойкости ленинградцев, надпись «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Уважаемый Владимир Владимирович!

Против нашего государства развязана неприкрытая информационная война, одно из стратегических направлений которой – изменение нравственного кода нации.

Понимая важность и сложность задач, стоящих перед Президентом России в современной ситуации, призываем Вас обратить самое пристальное внимание на указанные опасности и пресечь действия, создающие прямую угрозу национальной безопасности России и её системе традиционных ценностей.

В своей речи на пятом Всемирном конгрессе соотечественников в Москве в 2015 г. Вы подчеркнули: «Особое внимание власти уделят вопросам сохранения и развития русского языка».

Для защиты русского языка и культурных ценностей в России приняты «Основы государственной культурной политики» и «Стратегия национальной безопасности РФ», провозглашающие своим ведущим направлением «приоритет духовного над материальным», а традиционные культурные, семейные и духовно-нравственные ценности обозначены в них как «объекты национальной безопасности, подлежащие защите государства».

Согласно п.79 «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», к угрозам национальной безопасности в области культуры относится, в частности, размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослабление единства многонационального народа Российской Федерации путем внешней культурной и информационной экспансии, а также снижение роли русского языка в мире, противоправные посягательства на объекты культуры.

В п.81 «Стратегии» отмечается, что «особое значение для укрепления национальной безопасности в области культуры имеет проведение государственной политики по реализации функции русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства обеспечения государственной целостности страны и межнационального общения народов Российской Федерации, основы развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве и средства удовлетворения языковых и культурных потребностей соотечественников за рубежом».

А согласно п.82 «Стратегии», укреплению национальной безопасности в области культуры способствуют «обеспечение культурного суверенитета Российской Федерации посредством принятия мер по защите российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и деструктивного информационно-психологического воздействия, осуществление контроля в информационной сфере».

В п.2 ст.1. Федерального закона № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» прямо указывается, что «статус русского языка как государственного языка Российской Федерации предусматривает обязательность использования русского языка в сферах, определенных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 года №1807-1 «О языках народов Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, его защиту и поддержку, а также обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации».

А п.5. ст.1 этого же закона гласит, что «защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации способствуют приумножению и взаимообогащению духовной культуры народов Российской Федерации».

Информирование русскоязычных граждан, которое осуществляется на английском языке, являющемся государственным языком в США и Великобритании – странах, которые проводят жесткую санкционную и враждебную информационную политику в отношении России, является крайне опасным выбором для такой стратегической сферы, как московский метрополитен и противоречит «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», «Основам государственной культурной политики» и Федеральному закону № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».

Выраженная экспансия английского языка, довлеющего в информационном пространстве метро, воспринимается подавляющим количеством граждан, как свидетельство подчинённого положения России по отношению к странам Запада, считывается на бессознательном уровне, как очевидный признак второсортности страны, и несёт прямую угрозу национальной безопасности.

Особого внимания требует сохранение и укрепление физической безопасности в московском метро, поэтому проведение в нём кулачных боёв и иных бойцовских мероприятий противоречит интересам общества и не должно санкционироваться государством.

Также государством не может игнорироваться нарастающий процесс пересмотра итогов Великой Отечественной войны и отрицание героизма советского народа в эти годы – абсолютно недопустимо чьё-либо глумление над священными понятиями и национальной памятью героических страниц нашего прошлого, касаются они блокады Ленинграда или иного знакового события нашей истории.

Сохранение национального самосознания, укрепление национальной идентичности являются стратегической задачей для сохранения и укрепления государственности. Защита национальных символов должна быть включена в список первоочередных задач национальной безопасности и стать актуальнейшим вопросом повестки дня современной России.

На основании вышеизложенного просим Вас, как гаранта Конституции:

1. Дать поручение Генеральной прокуратуре РФ, Министерству культуры Российской Федерации, Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) провести проверку по вышеуказанным фактам и принять меры для устранения нарушений.

2. Дать поручение ФСБ России провести проверку англоязычной системы информирования пассажиров и инокультурной системы навигации в метрополитене Москвы на предмет соответствия заявленным в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» и «Основам государственной культурной политики» целям и задачам.

3. В связи с тем, что метрополитены российских городов выполняют для государства задачи стратегического назначения, ежедневно осуществляя перемещение многих миллионов людей и в случае боевых действий или стихийных бедствий предназначены служить убежищем для большого количества наших граждан, просим Вас внести в Государственную Думу РФ в порядке законодательной инициативы законопроект об особом статусе метрополитенов России, как стратегических объектов, не подлежащих приватизации, либо принять до этого момента соответствующий Указ Президента Российской Федерации.

Обращение подписали