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В Москве задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании 1 млрд рублей

15:37 1.02.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Сотрудники полиции задержали в столице участников организованной группировки, которых подозревают в незаконном обналичивании денежных средств на сумму около 1 млрд руб. через фирмы-однодневки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ирину Волк, официального представителя МВД РФ.

«Сотрудниками МВД России пресечена деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании около 1 млрд руб. Установлено, что в распоряжении злоумышленников находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивности, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере не менее 5%», – заявила Волк.

Она также уточнила, что непосредственный доход фигурантов дела составил более 60 млн руб.

Темы: Задержания подозреваемых по громким уголовным делам
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Комментарии читателей
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01.02.2019, 19:28
Гость: Шило

Я думаю,что за такие бабки,кто его задержал,станут обвиняемымы, а он терпилой.
01.02.2019, 18:50
Гость: А почему

обналичка незаконна? Если это мои деньги, то мне и решать, в каком виде они у меня будут храниться: либо в кармане, либо на счету, либо на карте.
То же и с фирмами. Если они честно заработали свои деньги и решили их вывести и истратить - это их дело! Но у нас, по закону, деньги можно вывести только в виде дивидендов по итогам года! Что за бред! Почему зарабатывать это мои проблемы, а тратить мне кто-то будет указывать как и когда?
01.02.2019, 16:51
Гость: вадим иванович

братья с кавказа взялись за старое вова дань заплатил видать аминь
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