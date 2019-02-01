В Москве задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании 1 млрд рублей

15:37

Сотрудники полиции задержали в столице участников организованной группировки, которых подозревают в незаконном обналичивании денежных средств на сумму около 1 млрд руб. через фирмы-однодневки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ирину Волк, официального представителя МВД РФ.

«Сотрудниками МВД России пресечена деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании около 1 млрд руб. Установлено, что в распоряжении злоумышленников находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивности, на расчетные счета которых переводились денежные средства для последующего обналичивания. За каждую транзакцию взималась комиссия в размере не менее 5%», – заявила Волк.

Она также уточнила, что непосредственный доход фигурантов дела составил более 60 млн руб.