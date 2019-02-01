Принудительный труд или новые поборы

В Белгороде сбылась мечта чиновника - горожан обязали своими руками или за свой счет чистить снег и косить траву на улицах. Похоже, это «пилотный проект» для всей страны



© KM.RU, Алексей Белкин

В Белгороде, видимо, отрабатывают очередную схему по изъятию денег у россиян. Там силами властей и депутатов-единороссов вводят новые правила, согласно которым владельцев как частных, так и многоквартирных домов, гаражей и коммерческих заведений должны будут убирать листья и снег, содержать в порядке не только придомовую, но и прилегающую территорию, принадлежащую муниципалитету.

Фактически на горожан перекладывают обязанности администрации. Бизнесменам и жителям частного сектора уже не избежать новых обязанностей, а владельцам жилья в многоквартирных домах дали отсрочку на полгода.

Во время снегопадов уже приходилось слышать от чиновников из ряда регионов предложение к жителям самим брать в руки лопаты и чистить снег. В Белгороде горожанам предлагают также убирать мусор, листья, поливать зеленые насаждения и обрезать сушняк, косить траву, посыпать противогололедными материалами.

Если же граждане не захотят все это делать собственными руками, их ждут штрафы или дополнительная строчка в платежных квитанциях.

После протестов возмущенных белгородцев список «принудительных работ» подвергся некоторой корректировке.

Изначально жителям многоквартирных домов было предложено убирать территории в пятиметровой зоне от дома, частных домов - в 10 метрах от забора, коммерческих объектов - в 15 метрах от двери.

Новые правила благоустройства уже приняты, но пока обязанность убирать муниципальную землю была оставлена только для «частников» и «коммерсантов». Между тем до трети белгородцев живут в частных домах, поэтому им всем придется либо осваивать профессию дворника, либо платить больше за ЖКХ.

На жителей многоквартирных домов такую обязанность возлагать пока не стали. Надолго ли отступили чиновники?

Депутат Белгородской облдумы от КПРФ Анастасия Байбикова уверена, что единороссовское большинство горсовета и белгородские чиновники еще вернутся к этой идее. По ее словам, изначально высказывались даже предложения определить зону «принудительных работ» в 30 метров от дома.

«Сейчас глава города Юрий Галдун сделал подарок с барского плеча: решил отложить введение новых правил для многоквартирных домов до сентября-октября, когда к этому вопросу предлагается вновь вернуться. При этом для частных домов такие правила все же введены. В действительности эти идеи пытаются протащить уже лет пять. Я помню подобные предложения, когда еще работала депутатом горсовета. Но тогда удалось их отклонить. Теперь же вопрос поставили ребром», - рассказала Байбикова.

По предположению депутата, власти откладывают реализацию всего пакета нововведений из-за очевидного недовольства сограждан.

«Горожане и так с 1 января получили веселые платежки. От размера платы за вывоз мусора все в шоке. Теперь жителей еще хотят обязать убирать и ремонтировать муниципальную собственность, дороги и детские площадки за свой счет. А зачем тогда нужна администрация, ее службы, если мы все будем делать сами? За что мы платим налоги?» - возмутилась Анастасия Байбикова.

Депутат подчеркнула, что предложения властей явно вступают в противоречие с законом, и белгородские оппозиционеры уже готовы идти в суд, чтобы там оспаривать вводимую властями «барщину».

Сигналы о подобных нововведениях приходят и из других городов. Председатель «Союза собственников жилья в Нижегородской области» Наталья Шартанова рассказала, что в счетах жителей Автозаводского района Нижнего Новгорода уже появились новые строки.

«Уже осенью 2018 года мне как председателю общественной организации звонили жители Автозавода и сообщали, что у них в квитанции появилась строка „за обслуживание детской площадки“. Я направила жителей в прокуратуру, чтобы они там защитили свои права. Не может быть такого, чтобы просто так взяла и появилась новая строка. На такие нововведения должно давать согласие общее собрание жильцов. Но однозначно, что в нашей стране ничего бесплатного уже нет. Думаю, что нечто подобное будут внедрять по всей стране», - отметила Наталья Шартанова.

В других городах о новых перспективных поборах и работах еще не слышали, и белгородские нововведения воспринимают с возмущением.

«Разве в Белгороде отменили подоходный налог? Ведь из этого налога складывается содержание муниципальных территорий в любом городе РФ. Или в Белгороде отменили налоги, или там съехали с катушек. Как можно обязать собственника содержать не его территорию? Ее можно обслуживать, лишь взяв в аренду. Но обязать собственников многоквартирных домов обслуживать территорию за пределами их кадастрового участка по закону невозможно», - убеждена руководитель пермской ассоциации «Непосредственное управление МКД» Анастасия Мальцева.

Решение властей Белгорода, возложивших на собственников жилья в многоквартирных домах обязанности по благоустройству прилегающей муниципальной территории, незаконно, уверен и депутат Госдумы, сопредседатель объединения «Союз жителей» Олег Шеин.

«Люди несут ответственность за объекты, собственниками которых являются. Есть кадастровые планы территорий, которые указаны как относящиеся к собственности, и жители многоквартирных домов отвечают за эти территории, как и любой другой собственник, но не больше. Есть понятие санитарной зоны в размере 5 метров от стены дома или магазина - так исторически сложилось. А то, что в Белгороде власти пытаются свои обязанности переложить на людей, выяснится при первом же судебном разбирательстве», - сказал Шеин.

Он предположил, что чиновники могут попытаться реализовать свои планы через заключение «соглашения» между администрацией и домовым советом, но это будет возможно только в случае, если домовой совет не представляет реальных собственников, или его члены подписывают документы, не читая.

«Такому домсовету можно предложить убирать территорию не только у дома, но и на Земле Франца Иосифа. Добровольно. Но даже и в этом случае общее собрание собственников может эту компетенцию отозвать, поскольку его решение имеет больший вес, чем решение домового совета», - подчеркнул депутат Госдумы.

Российские власти все чаще перекладывают собственную ответственность на граждан. Сами же чиновники превращаются то ли в бездельников-феодалов, то ли в ордынских баскаков, в задачу которых входит введение барщины и сбор дани-оброка.