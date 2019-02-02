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Володин предложил Совету Европы вернуть России взносы за три года

09:45 2.02.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что взносы России в Совет Европы следовало бы вернуть, так как три года российская делегация не участвовала в работе ПАСЕ, а взносы Москва платила.

"Это около 10 миллиардов рублей, сумма большая. И нам она, конечно, нужна, стране нужна на решение вопросов, которые стоят перед гражданами. Мы хотим начать переговоры, чтобы нас услышали, и обозначить эту тему", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 24".

Он обратил внимание на то, что в 2014 году российскую делегацию лишили права голоса. "Мы не участвовали в работе (ПАСЕ); 2015 год - не участвовали в работе; 2016 год - не участвовали в работе. Не потому, что мы не хотели, а потому что нас лишили права голоса. Но и в 2014 году - взнос платили; 2015-м - взносы платили; и в 2016 году - платили взносы, и треть взносов платили в 2017 году", - пояснил спикер.

"Вот если говорить об отношениях, то, исходя из того, что нам не дали возможность участвовать - причем, это было не по нашей вине, а, исходя из того решения, которое было принято - хотелось бы, чтобы Парламентская Ассамблея России возвратила бы средства, а это деньги большие", - заявил политик.

Как заметил Володин, Россия была одним из самых крупных плательщиков - "суммы ежегодно составляли 32,5 миллиона евро". "Мы вот искали 10 миллиардов рублей на финансирование орфанных заболеваний, сумма сопоставимая", - приводит слова спикера "Интерфакс".

Он высказал мнение, что Москва до сих пор не ставила вопрос о возврате взноса из-за "порядочности".

Отвечая на вопрос, какие есть механизмы, чтобы вернуть эти деньги, Володин сказал: "Диалог ведем. И, надеюсь, что ближайшие переговоры, которые состоятся (а мы их не прекращаем), будут включать в себя обсуждение этой темы".

"Сейчас, так как дискуссия ПАСЕ идет вокруг участия российской делегации, конечно, у нас есть повод для того, чтобы поставить этот вопрос и сказать: давайте, подумайте, как вы будете нам возвращать эти средства", - добавил спикер.

Темы: В России
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Комментарии читателей
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02.02.2019, 18:28
Гость: Так и ты баран!

Пойдем,тяпнем!
02.02.2019, 18:16
Гость: stalker

У меня вопрос к самому господину Володину. А зачем надо было платить взносы в 2014-2016 годах, если мы в работе ПАСЕ участия не принимали ? Нас что, принуждали к этому ? Если вы, господа, сами дураки, то не стоит к другим претензии предъявлять. Возьмем тот же ЕСПЧ, в выборе судей которого мы тоже участие не принимаем. Зачем платим за содержание этого судебного органа ? Там ни одного нашего судьи сейчас нет. А уж какие ангажированные решения этот суд выносит, нам хорошо известно. Что на это скажете, господин Володин ? Или опять три года думать думу будете ?
02.02.2019, 16:53
Гость: Петрович

Не тот ли это Володин который обещал пенсии отменить? Не он ли требовал от Поклонской проголосовавшей против пенс реформы сдать мандат?
И откуда только такие берутся? Что ни слово то ...
Наталью Поклонскую в президенты!
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