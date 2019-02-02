Путин объявил о выходе России из Договора о РСМД

14:25

Президент России Владимир Путин объявил о приостановке членства России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как отметил глава государства на встрече с главой МИДа Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, ответ Москвы на действия Вашингтона будет «зеркальным». При этом он подчеркнул, что Россия не будет размещать оружие средней и меньшей дальности в Европе или в других регионах мира до тех пор, пока его не разместят США, «если такое оружие появится».

Президент также поручил прекратить попытки инициировать переговоры по ДРСМД. «Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике — и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира»,— приводит его слова «Коммерсант».

Владимир Путин призвал обоих министров «внимательно наблюдать за тем, что будет происходить, и своевременно докладывать предложения по нашей реакции».

На встрече было объявлено о начале разработки гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. «Они (США.— ред.) объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР (научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.— ред.), и мы будем делать то же самое»,— сказал президент. Кроме того, глава Минобороны должен будет представить и другие предложения в связи с тем, что США объявили о начале научных и конструкторских работ над новыми вооружениями.

Участники совещания вновь подчеркнули, что США нарушают Договор о РСМД, используя ракеты-мишени и размещая в Европе пусковые установки Mk 41, которые, как отметил Сергей Лавров, «абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности "Томагавк"».

Накануне США объявили, что приостанавливают членство в Договору о РСМД со 2 февраля. Страна выйдет из соглашения через шесть месяцев, если Россия «не вернется к его соблюдению». Ранее американская сторона неоднократно обвиняла Россию в несоблюдении договора.