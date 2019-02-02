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Путин объявил о выходе России из Договора о РСМД

14:25 2.02.2019
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин объявил о приостановке членства России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как отметил глава государства на встрече с главой МИДа Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, ответ Москвы на действия Вашингтона будет «зеркальным». При этом он подчеркнул, что Россия не будет размещать оружие средней и меньшей дальности в Европе или в других регионах мира до тех пор, пока его не разместят США, «если такое оружие появится».

Президент также поручил прекратить попытки инициировать переговоры по ДРСМД. «Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике — и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира»,— приводит его слова «Коммерсант».

Владимир Путин призвал обоих министров «внимательно наблюдать за тем, что будет происходить, и своевременно докладывать предложения по нашей реакции».

На встрече было объявлено о начале разработки гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. «Они (США.— ред.) объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР (научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.— ред.), и мы будем делать то же самое»,— сказал президент. Кроме того, глава Минобороны должен будет представить и другие предложения в связи с тем, что США объявили о начале научных и конструкторских работ над новыми вооружениями.

Участники совещания вновь подчеркнули, что США нарушают Договор о РСМД, используя ракеты-мишени и размещая в Европе пусковые установки Mk 41, которые, как отметил Сергей Лавров, «абсолютно пригодны без каких-либо изменений и для запуска ударных ракет средней дальности "Томагавк"».

Накануне США объявили, что приостанавливают членство в Договору о РСМД со 2 февраля. Страна выйдет из соглашения через шесть месяцев, если Россия «не вернется к его соблюдению». Ранее американская сторона неоднократно обвиняла Россию в несоблюдении договора.

Темы: Вооружения в мире, Вооружения в России, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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02.02.2019, 19:14
Гость: охотник за бакланами

Экология говоришь ?
Валенком не прикидывайся, после того как Кремль ,вторгся в Украину ,никто Москве не верит .
Только через силу ,против Кремля ,можно будет достичь мира на планете Земля ,и в США это прекрасно понимают !
02.02.2019, 19:06
Гость: Серёге

Когда олень решил отжать Крым у соседей было ясно,что России скоро встречать пушного зверька.
02.02.2019, 18:45
Гость: вся

цитата - второе предложение - " ответ Москвы на действия Вашингтона будет «зеркальным»"
ну дальше то можно и не читать.
у москвы нет своей политики, она внимательно наблюдает за америкой, и зеркалит. вот и вся политика. дело в том что один раз можно не успеть отзеркалить.
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