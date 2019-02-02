В России за лживые ссылки на ГОСТы введут крупные штрафы

19:40

Росстандарт предлагает ввести отдельный состав административного правонарушения за недостоверную маркировку продукции ГОСТами - оборотный штраф от 1 процента годовой выручки компании-нарушителя и от 3 процентов при повторном нарушении.

Об этом в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. Он считает необходимым наделение Росстандарта соответствующими контролирующими полномочиями.

Такие предложения будут направлены в ближайшее время в правительство, они были поддержаны госкомиссией по противодействию контрафакту на рынке, которую возглавляет глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Практика оборотных штрафов в сфере технического регулирования и обращения продукции на рынке уже есть, и ее надо расширять, - сказал Абрамов. - Когда в 2018 году (в результате введения оборотных штрафов. - Прим. ред.) средний штрафной чек на топливном рынке вырос с 60 тысяч до 560 тысяч рублей, это заставило многих владельцев АЗС задуматься, стоит ли нарушать в принципе. При этом доля некондиционного топлива снизилась на рынке в два раза. Мы лишний раз убедились: до тех пор, пока санкции не привязаны к выручке, неадекватно низкие штрафы не могут исправить ситуацию коренным образом. Особенно в условиях жестких ограничений для контролирующих органов, которые сейчас установлены. Мы не так часто вмешиваемся в хозяйственную деятельность на рынке, чтобы при этом еще гладить нарушителя по голове и говорить: ты, мол, штраф в 10 тысяч заплати, и мы больше к тебе претензий не имеем".

Сейчас производитель некачественной продукции фактически ничем не рискует, ставя на нее знак ГОСТ.