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Корабли ВМФ РФ вооружили системами, вызывающими галлюцинации у врага

12:33 2.02.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") начал поставлять Военно-морскому флоту станции визуально-оптических помех 5П-42 "Филин", которые могут ослеплять противника, сообщает РИА Новости.

Станцию "Филин"  предназначена для подавления ночью и в сумерки визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя, применяемых против надводных кораблей и катеров ВМФ. Действие станции основывается на модуляции яркости светового излучения.

Низкочастотные колебания яркости за счет возбуждения зрительных нервов вызывают временные обратимые расстройства органов зрения.

"Испытателями из числа добровольцев отмечалась невозможность вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия (АК, СВД, ПКМ) по мишеням, прикрываемым станцией, при размещении станции на дальностях до двух тысяч метров от позиций стрелков из-за того, что "цель не видно". При этом 20 процентов отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как "пятно света плавает перед глазами", и 45 процентов жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве", — сказали в "Росэлектронике".

В компании уточнили, что излучение в видимом и части инфракрасного спектра в комбинации с высокочастотной модуляцией яркости позволяет эффективно подавлять приборы ночного видения, лазерные дальномеры инфракрасного диапазона, системы наведения противотанковых управляемых ракет на дальностях до пяти тысяч метров.

Темы: Вооружения в России, Российский Военно-морской флот
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Комментарии читателей
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02.02.2019, 19:12
Гость: такимгадаминадо

Против украинских катеров. Правда, их 30-мм автоматы наводятся РЛС.
02.02.2019, 19:02
Гость: Гость

Враги умрут от смеха.
02.02.2019, 18:55
Гость: Европеец

У своих это достигается с помощью Кисель ТВ. Дешевле. На Западе к Киселю иммунитет сильный.
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