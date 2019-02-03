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«Группа ГАЗ» после ДТП под Калугой предложила запретить старые автобусы

20:14 3.02.2019
Фото с сайта motorstown.com
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"Группа ГАЗ" предлагает запретить использование старых автобусов для пассажирских перевозок. Об этом в воскресенье ТАСС рассказали в пресс-службе компании, комментируя возможные причины ДТП с автобусом MAN в Калужской области.

По предварительным данным, автобус MAN на момент перевозки детей эксплуатировался 30 лет.

"Технические характеристики модели, произведенной в 1989 году, независимо от марки и страны производителя, не могут соответствовать современным требованиям по безопасности перевозок, особенно несовершеннолетних пассажиров", - отмечают в "Группе ГАЗ".

"Необходимо ограничить возраст эксплуатации автобусов в целях безопасности", - считают в компании.

Как отметили в "Группе ГАЗ", компания постоянно отслеживает и анализирует аварии с участием как своей техники, так и техники других производителей.

"Данное транспортное средство выработало свой ресурс еще 20 лет назад, - оценивают в компании. - Как показывает практика, риски отказа тормозной системы, систем рулевого управления и других элементов активной безопасности у старой техники очень высоки. Запас прочности конструкции старых автобусов снижается в 1,5 - 2,5 раза, что увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов".

Как напоминают в "Группе ГАЗ", во многих странах автобусы старше 10 лет не используются для пассажирских перевозок, а средний возраст пассажирских автобусов в Европе не превышает 6-7 лет.

Между тем, в России больше половины автобусного парка составляет старая техника. С каждым годом парк продолжает стареть. При этом законодательных ограничений по возрасту эксплуатации автобусов нет.

"К сожалению, данное ДТП, в котором пострадали дети, - очередное свидетельство того, что органы государственной власти, отвечающие за безопасность транспортных перевозок, недооценивают степень рисков, связанных с эксплуатацией старой техники", - считают в "Группе ГАЗ".

Около 09:15 мск 3 февраля на дороге Калуга - Вязьма автобус, в котором находилось 45 человек, в том числе 31 ребенок, опрокинулся в кювет. Дети ехали в Калугу на танцевальный конкурс. По последним данным, погибли семь человек, в том числе четверо детей.

По факту ДТП возбуждены два уголовных дела: по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") и по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Темы: Дорожно-транспортные происшествия
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.02.2019, 07:01
Гость: Эд

На авиацию пора обратить внимание
04.02.2019, 04:05
Гость: Не

старые автобусы надо запрещать, а частников надо запрещать.
04.02.2019, 03:17
Гость: Бедуин

Автобус новый, руль старый.
Все комментарии (19)
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