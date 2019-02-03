Государство не просило вас стареть? Добавка к соцвыплатам едва покроет даже официальную инфляцию

Простую индексацию власти преподносят как некоторый подвиг

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении социальных выплат для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) получают более 15 млн жителей страны, это ветераны боевых действий, Герои Советского Союза и России, а также подвергшиеся воздействию радиации.

© KM.RU, Алексей Белкин

Простую индексацию власти преподносят как некоторый подвиг, на самом деле речь идет о 4,3%, что при выплатах инвалидам Великой Отечественной и иных военных действий в 5 тыс. 100 руб. и ветеранам 3 тыс. 885 руб. составит 210 руб. и 70-100 руб. в месяц соответственно.

Известны случаи, когда пенсионеры направляли подобные "повышения" обратно в Кремль на имя Путина или Медведева, чтобы у них не падало "хорошее настроение", пока старики "держатся". Возможно, такой реакции удалось бы избежать, если бы индексации, которые едва успевают бежать вровень с инфляцией, не объявляли манной небесной и неизвестно каким подвигом "социального государства", которое, видимо, не только не просило рожать, но и не просило защищать страну, стареть и теперь уж точно – не просило выходить на пенсию.

Социальную политику государства оценил доктор исторических наук, депутат Госдумы шестого созыва Вячеслав Тетекин.

– В России с 1 февраля проиндексирован ряд социальных выплат: ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, выплаты повышены на 4,3%. Как вы считаете, можно ли вообще считать такое повышение поводом для гордости?

– Это вообще откровенная насмешка над людьми, причем чиновники сами реально думают, что они благодетели. Они провели это повышение на 4% в рамках инфляции, хотя по всем прогнозам годовая инфляция составляет выше 5%, а то и 6%. И такое "повышение" даже не компенсирует инфляцию, во-первых. Во-вторых, это мизер абсолютный.

Ветеранов Великой Отечественной войны остались уже десятки тысяч, выплаты для них – это мизер по сравнению с гигантским бюджетом, который "распиливают". У нас перед глазами дело сенатора Арашукова и его отца из Карачаево-Черкесии – какие суммы разворовывались из госбюджета? Это в одночасье можно было не на 4%, а на 8-10% повысить выплаты этим людям, только за счет сокращения пресечения одного такого безумного воровства.

Власть понимает то, что недовольство народа нарастает, именно из-за этих страшных диспропорций в доходах, снижения уровня жизни, оно и пытается в меру своей ограниченного понимания чаяний народа сделать вид, что как-то социально заботится. Но это выглядит настолько убого, что вызовет только ярость общества.

– Все мы помним заявление, что государство не просило вас рожать, получается, после пенсионной "реформы" социальная политика буквально транслирует "государство не просило вас стареть", "не просило вас воевать во время Великой Отечественной"?

– Нет, по-другому – "государство не просило вас так долго жить" – это такая новая формула. "Вы тут задержались на этом свете, мы с глубоким вздохом понимаем, что должны что-то с вами делать, чтобы не уморить вас с голоду, как немцы в концлагерях наших военнопленных морили"...

Хотя это сопоставимо в чем-то. Что такое сто рублей по нынешним временам? Это два литра молока. В месяц. Это как они так осчастливили этих людей! Наш товарищ Бондареко провел эксперимент жизни на 3,5 тыс. руб., потерял в весе килограммов десять. А пожилым людям тоже ведь требуется пища, никуда от этого не денешься, особенно с учетом бесконечного роста затрат на коммуналку.

Еще раз – иначе, как издевательством, это не назовешь. И при этом самое поразительное – власти этого не понимают, они искренне полагают, что они осуществляют благодеяние. Разрыв между запросом общества и отсутствием понимания этих запросов со стороны власти – просто убийственный. Эти ребята пилят сук, на котором сидят.

– Почему такая бурная негативная реакция часто следует за очередным таким "повышением", известны случаи, когда пенсионеры отправляют эти 100-200 рублей повышения обратно Медведеву? Может, если бы не было такого "информационного бума", не преподносилось бы это как "хорошие новости", то и не было бы разочарования?

– Да, если это подается с помпой, то народ сразу начинает думать – а что это означает? Если бы это втихую происходило – ну ладно, повысили на сотню, прибавили и нормально. Но когда из этого делают пиар-кампанию, когда искренне считают, что это "новость" в адрес общества, то кроме, как издевкой, никак не назвать ситуацию. Я глубоко убежден, что большинство пенсионеров и члены их семей, молодежь, дети – именно так это и воспринимают.

– Старшее поколение, те самые льготники, ветераны войн привыкли, что от государства можно было ожидать реальной помощи в свое время, например, к праздникам цены снижались, и это были не просто слова власти или "пиар". А если повышали выплаты, то выплаты ощутимо повышались – потому сейчас чувствуют себя обманутыми?

– Дело в том, что, как ни удивительно, но именно эта ветеранская категория наиболее исправно, законопослушно голосовала за эту власть. То есть, невзирая на постоянное, систематическое ухудшение жизненного уровня, они по привычке, наследуемой еще от советских времен, действительно, полагали, что государство – это что-то родное, свое, народное, оно обязано заботиться, и его надо поддерживать.

Конечно, эти люди не всегда обладают развитым политическим мышлением и не могут понять, что суть государства резко поменялась. Из общенародного государства советских времен оно превратилось в олигархическое, обслуживающее интересы 1% населения.

Но народ-то представляет государство как нечто, обязанное заботиться о них. И вот сейчас – социологи фиксируют этот факт – идет размывание этого образа. То есть даже пенсионеры, люди бесконечно далекие от этого, начинают понимать, что нет – государство-то, оказывается, не родное, это не мать, а мачеха. И отторжение этого государства и носителя образа этого государства в лице господ Путина и Медведева ускоряется.

Власть лихорадочно пытается понять, почему так упали рейтинги президента? Только что рейтинг зашкаливал за 80%, и вдруг в одночасье скатился до 32%, причем процесс падения продолжается. И элиты не в состоянии понять, что их социальная опора уже переходит на позиции критики откровенной. Причем не просто критики, а негодования.

– Но у нас социальное государство по Конституции – такое отношение к незащищенным слоям населения вызывает, мягко говоря, удивление.

– Кто же соблюдает эту Конституцию, если даже выборы превратились в фарс? Эти 90% просто не входят в их реальную олигархическую опору, просто под ногами путаются, избавиться от них нельзя, но давайте хоть сделаем так, чтобы с голоду они не умирали. Вот в чем суть "социальной политики". Как можно говорить, что источником власти является народ – какой же это источник власти, если его волеизъявлением постоянно на протяжении нескольких десятилетий манипулируют?

– Особо обидно за ветеранов, ведь, как вы точно заметили, их осталось не так много, иногда и на 9 мая государство забывает о них в лице местной власти. Например, в Екатеринбурге не могли организовать даже автобусы до главной площади в День Победы, а ведь эти люди спасли мир от фашизма…

– Эти люди не только спасли мир, они еще и создали ту самую экономическую основу нашего государства, на которой нынешняя власть паразитирует до сих пор. Экономика в той форме, в которой она существует, включая нефтегазовый сектор – это отнюдь не "Роснефть", не "Газпром" и так далее – это Главтюменьнефтегаз во главе с Муравленко-старшим, это было колоссальное усилие всего советского народа.

Когда мы говорим о ракетно-ядерном щите, все знают, что это достижение советской власти, которое до сих пор защищает наше существование. Но и освоение нефтегазовых месторождений Западной Сибири в тяжелейших условиях потребовало колоссальных расходов.

Вот эти самые люди, которым сегодня издевательски добавляют 100 руб., именно они обеспечили развитие нефтегазового сектора, не говоря уже о машиностроении и прочем. Это люди, на трудах которых существует нынешнее государство, отвернувшееся от них.



