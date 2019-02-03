]]> ]]>
Главная В России Новости

Двадцать детей пострадали в аварии автобуса в Калужской области

14:43 3.02.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

В воскресенье утром на 128-м километре автодороги «Калуга - Вязьма» в Калужской области произошла авария. Автобус опрокинулся в правый по ходу движения кювет.

В нем находились 48 человек, в том числе 33 ребенка. Госпитализированы двадцать четыре ребенка.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Деблокированы 47 человек, из них погибли 7 человек, в том числе 4 ребенка; госпитализированы 25 человек, из них 24 ребенка» - сказали в ведомстве.

По данным ГИБДД, данный автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю.

В пресс-центре МВД России агентству «Интерфакс» сообщили, что организаторы детской поездки не уведомляли о ней ГИБДД.

В настоящее время водитель автобуса задержан. Против него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим (...) транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Темы: Происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.02.2019, 19:05
Гость: Сейчас

опять вылезет домофонная гн....а со своей визиткой.
03.02.2019, 19:03
Гость: просто .....

Соболезную родителям.Горе страшное...Мир невинным душам...
03.02.2019, 15:52
Гость: Ольга

Какой гарант, такая и отвественность чиновников.
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.