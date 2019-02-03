Двадцать детей пострадали в аварии автобуса в Калужской области

14:43

В воскресенье утром на 128-м километре автодороги «Калуга - Вязьма» в Калужской области произошла авария. Автобус опрокинулся в правый по ходу движения кювет.

В нем находились 48 человек, в том числе 33 ребенка. Госпитализированы двадцать четыре ребенка.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Деблокированы 47 человек, из них погибли 7 человек, в том числе 4 ребенка; госпитализированы 25 человек, из них 24 ребенка» - сказали в ведомстве.

По данным ГИБДД, данный автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю.

В пресс-центре МВД России агентству «Интерфакс» сообщили, что организаторы детской поездки не уведомляли о ней ГИБДД.

В настоящее время водитель автобуса задержан. Против него возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим (...) транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).