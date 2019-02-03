В городах России прошли митинги против «мусорной» реформы

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В регионах России прошли акции протеста против «мусорной» реформы. Активисты также протестуют против свалок, полигонов, мусоросжигательных заводов. Фото и видеоотчеты участники мероприятий выкладывают в Сети.

В Екатеринбурге протестующие пришли с плакатами. По разным оценкам, участие в акции приняли 168 человек.

Протестное мероприятие прошло в Сергиевом Посаде.

Митинг состоялся в Котласе. В Архангельске организаторы акции рассказали, что им угрожали штрафом за проведение шествия.

Против «мусорной» реформы также выступили жители Тульской области.

Акция протеста прошла в Омске.

Сегодня по всей стране проходят акции «Россия не помойка» против «мусорной реформы». Акции состоятся в 53 городах страны. «МБХ медиа» ведет хронику протестаhttps://t.co/tqzv1NXN4L — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 3 февраля 2019 г.

В общей сложности к акциям планировали присоединиться 53 города. Согласовать мероприятия с властями удалось не во всех населенных пунктах, поэтому некоторые акции сопровождались задержаниями, сообщает «Росбалт».

По данным портала «Сибирь. Реалии», в Кемеровской области трех активистов, которые планировали принять участие в акции «Россия не помойка», доставили в Следственный комитет. При этом при задержании одному из активистов вывихнули руку, пришлось вызывать «скорую».

Напомним, с 1 января внесены изменения, согласно которым счета за вывоз мусора будут зависеть не от площади жилья, а от количества проживающих.