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В городах России прошли митинги против «мусорной» реформы

17:39 3.02.2019

В регионах России прошли акции протеста против «мусорной» реформы. Активисты также протестуют против свалок, полигонов, мусоросжигательных заводов. Фото и видеоотчеты участники мероприятий выкладывают в Сети.

В Екатеринбурге протестующие пришли с плакатами. По разным оценкам, участие в акции приняли 168 человек.

Протестное мероприятие прошло в Сергиевом Посаде.

Митинг состоялся в Котласе. В Архангельске организаторы акции рассказали, что им угрожали штрафом за проведение шествия.

Против «мусорной» реформы также выступили жители Тульской области.

Акция протеста прошла в Омске.

В общей сложности к акциям планировали присоединиться 53 города. Согласовать мероприятия с властями удалось не во всех населенных пунктах, поэтому некоторые акции сопровождались задержаниями, сообщает «Росбалт».

По данным портала «Сибирь. Реалии», в Кемеровской области трех активистов, которые планировали принять участие в акции «Россия не помойка», доставили в Следственный комитет. При этом при задержании одному из активистов вывихнули руку, пришлось вызывать «скорую».

Напомним, с 1 января внесены изменения, согласно которым счета за вывоз мусора будут зависеть не от площади жилья, а от количества проживающих.  

Темы: Россия, Акции протеста и демонстрации в России, Законотворческая деятельность в России
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Комментарии читателей
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04.02.2019, 05:09
Гость: Ыыау?

Ваш основной мусор-в контейнере,что на туловище сверху.
04.02.2019, 04:03
Гость: Попандопуло

Оставьте нашу родную помойку в покое. Одел трико, взял мусорное ведро, пошел вывалил за углом, прихвалил какую то доску или железку для хозяйства и еще покурил по дороге. Дома из найденого соорудил полку в ванной, все пошло в дело, деньги сохранил вместо покупки в Икеи.
04.02.2019, 04:03
Гость: Палыч

Вы,безусловно,правы!Но кто-ж запретит выпуск обыкновенных пакетов,если на этом делаются миллиарды?Рублей,не долларов.Но,тем не менее,неким и так небедным господам,они приносят прибыль.И поэтому негорючие и неучтожимые пакеты производиться будут!У нас ныне власть олигархов!
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