В городах России прошли митинги против «мусорной» реформы
В регионах России прошли акции протеста против «мусорной» реформы. Активисты также протестуют против свалок, полигонов, мусоросжигательных заводов. Фото и видеоотчеты участники мероприятий выкладывают в Сети.
В Екатеринбурге протестующие пришли с плакатами. По разным оценкам, участие в акции приняли 168 человек.
"Весь мусор - в Москву". Митинг против "мусорной реформы" в Екатеринбурге via @svobodaradio https://t.co/ymCfDzBlxL
— Yurii (@Yurii98159706) 3 февраля 2019 г.
Протестное мероприятие прошло в Сергиевом Посаде.
ВАЖНО: Антимусорный митинг в Сергиевом Посаде https://t.co/lIlp9X6RTY РЕПОСТ! pic.twitter.com/D4uTJw3jfv
— Андрей Трофимов (@A_TRofimOFF) 3 февраля 2019 г.
Митинг состоялся в Котласе. В Архангельске организаторы акции рассказали, что им угрожали штрафом за проведение шествия.
Против «мусорной» реформы также выступили жители Тульской области.
В Кимовске митинг "против мусорных поборов" собрал аншлаг - https://t.co/7L4GmVvTON pic.twitter.com/XFaKrSJjYs
— Тула Активная (@tulactive) 2 февраля 2019 г.
Акция протеста прошла в Омске.
Сегодня по всей стране проходят акции «Россия не помойка» против «мусорной реформы». Акции состоятся в 53 городах страны. «МБХ медиа» ведет хронику протестаhttps://t.co/tqzv1NXN4L
— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 3 февраля 2019 г.
В общей сложности к акциям планировали присоединиться 53 города. Согласовать мероприятия с властями удалось не во всех населенных пунктах, поэтому некоторые акции сопровождались задержаниями, сообщает «Росбалт».
По данным портала «Сибирь. Реалии», в Кемеровской области трех активистов, которые планировали принять участие в акции «Россия не помойка», доставили в Следственный комитет. При этом при задержании одному из активистов вывихнули руку, пришлось вызывать «скорую».
Напомним, с 1 января внесены изменения, согласно которым счета за вывоз мусора будут зависеть не от площади жилья, а от количества проживающих.