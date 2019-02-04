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Песков прокомментировал соцопрос о желании молодежи уехать из России

23:13 4.02.2019
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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В Кремле заявили, что данные социологического опроса о желании 40% молодых россиян уехать за границу нельзя брать в отрыве от остальных вопросов.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать данные соцопроса, проведенного "Левада-центром", которые касаются количества молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет, желающих уехать за границу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Там же, когда вы смотрите социологические опросы, нужно смотреть вопросы, которые задаются. Кроме того, эти показатели нельзя рассматривать, приводить и комментировать в отрыве от всего набора вопросов, которые были по этой теме".

Касаясь самого показателя и вопроса о том, насколько он высок, Песков отметил: "Это не такой высокий показатель".

В понедельник 4 февраля были обнародованы результаты опроса "Левада-Центра" относительно числа россиян, желающих выехать за рубеж на постоянное место жительства.

В этой группе населения наиболее высокий процент (41%) составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Наименьший показатель, согласно опросу, приходится на возрастную группу старше 55 лет (5%), сообщает "Интерфакс".

В целом численность россиян, готовых эмигрировать, составляет 17% от общего количества участников опроса.

Темы: Общественное мнение
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Комментарии читателей
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05.02.2019, 02:51
Гость: Ray Bloom

Возможность есть, но они не хотят, а лучше будут топтать полы торговых центров, чем пойти работать.
05.02.2019, 01:40
Гость: Гость

Пожинаем плоды ЕГЭ:
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"В передаче Н.Михалкова был показан отрывок из выступления артисток Comedy Woman за 2013 год. В постановке действительно была шутка про генерала Карбышева.
«Чувствуете? Прямо холодок по спине пробежал», – сказала одна из артисток. «Это мужик из рекламы Mentos дыхнул!» – добавила другая. «Нет. Это замерзший дух генерала Карбышева. Он подошел к тебе сзади и приобнял», – сказала третья."
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Этих "юмористов" привлечь бы по полной за такое.
05.02.2019, 00:37
Гость: Путник

если учесть, что выпускнику учебного заведения нет возможности устроиться на работу, то пятая часть превращается в половину.
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