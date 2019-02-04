Песков прокомментировал соцопрос о желании молодежи уехать из России

23:13

В Кремле заявили, что данные социологического опроса о желании 40% молодых россиян уехать за границу нельзя брать в отрыве от остальных вопросов.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать данные соцопроса, проведенного "Левада-центром", которые касаются количества молодых россиян в возрасте от 18 до 24 лет, желающих уехать за границу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Там же, когда вы смотрите социологические опросы, нужно смотреть вопросы, которые задаются. Кроме того, эти показатели нельзя рассматривать, приводить и комментировать в отрыве от всего набора вопросов, которые были по этой теме".

Касаясь самого показателя и вопроса о том, насколько он высок, Песков отметил: "Это не такой высокий показатель".

В понедельник 4 февраля были обнародованы результаты опроса "Левада-Центра" относительно числа россиян, желающих выехать за рубеж на постоянное место жительства.

В этой группе населения наиболее высокий процент (41%) составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Наименьший показатель, согласно опросу, приходится на возрастную группу старше 55 лет (5%), сообщает "Интерфакс".

В целом численность россиян, готовых эмигрировать, составляет 17% от общего количества участников опроса.